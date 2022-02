https://ria.ru/20220201/vystavka-1770524812.html

Выставка победителей конкурса Стенина — 2021 открылась в Мадриде

Выставка победителей конкурса Стенина — 2021 открылась в Мадриде - РИА Новости, 01.02.2022

Выставка победителей конкурса Стенина — 2021 открылась в Мадриде

Выставка фотографий победителей конкурса имени Андрея Стенина 2021 года открылась во вторник в испанской столице, в Музее истории Мадрида. Организует и проводит

новости агентства

МАДРИД, 1 фев — РИА Новости, Елена Шестернина. Выставка фотографий победителей конкурса имени Андрея Стенина 2021 года открылась во вторник в испанской столице, в Музее истории Мадрида. Организует и проводит выставку Русский дом в Испании.Она проходит в рамках мирового роуд-шоу лауреатов 2021 года. До Мадрида фотографии победителей увидели зрители в Москве, Киншасе, Претории и Буэнос-Айресе. Конкурс планирует посетить и другие города, как только будут сняты ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19. Выставка в испанской столице, на которой представлено около 40 фотографий, продлится до 20 февраля.Выставочные работы образуют фотографическую ленту событий, взорвавших трафики новостных изданий мира в 2020 году. Авторы этих кадров — молодые фотожурналисты из Испании, России, Германии, Великобритании, Мексики, Турции, Индии, Ирана и других стран. Среди главных — протесты в Миннеаполисе, природные катастрофы — сход огромных ледовых масс в Гималаях и, конечно, пандемия COVID-19, унесшая миллионы жизней людей по всему земному шару.Центральной частью выставки в Мадриде стала серия испанского фотографа Луиса Тато, многократного победителя конкурса и обладателя Гран-при прошлого года. Его серия "Нашествие саранчи на востоке Африки" — документальная фотохроника о беспрецедентной за последние 25 лет гуманитарной катастрофе.На выставке также представлены работы испанки Лис Аранго из серии "Пока снова не станет расти кукуруза", которые были удостоены особой отметки жюри в категории "Моя планета".Лис рассказала РИА Новости, что в течение шести месяцев она жила в двух разных местах глубокой провинции Гватемалы и делала фотографии двух семей, пытаясь запечатлеть их повседневную жизнь. "Мы видим в репортажах миграцию из Гватемалы в США, я хотела найти ее причины. Эти люди — крестьяне. Они страдают от истощения. Из-за климатических изменений посевы кукурузы с каждым годом уменьшаются и работы все меньше. Они все чаще отправляются на временные работы на плантации кофе и сахарного тростника", — рассказала фотограф. Единственный способ для этих людей выбраться из бедности — миграция. Но для этого надо найти деньги: огромную для них сумму в девять-двенадцать тысяч долларов.Свои документальные фотографии на конкурс она представила впервые. "Я давно следила за конкурсом Стенина, оказаться среди финалистов для меня большая честь, качество представленных работ очень высокое", — говорит Лис. В этом году она вновь планирует принять в нем участие — с работами из испанской Астурии, также связанными с темой климатических изменений.Выступая на открытии выставки, заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Елена Чепурных обратила внимание, что выставки победителей конкурса имени Андрея Стенина становятся уже традиционными для Испании. "У нас особое отношение к фотографам из Испании, потому что практически в каждом конкурсе они занимают или самые первые, главные места, или, как в этом году, получают специальные призы. Мы надеемся, что эта традиция продолжится, каждый раз будут участвовать все новые интересные работы и это будет вызывать большой интерес испанской публики", — сказала она.По словам генерального директора библиотек, архивов и музеев мэрии Мадрида Эмилио дель Рио, в испанской столице регулярно проходят различные культурные мероприятия при участии российского посольства и Русского дома. Поэтому выставка, открытая в Музее истории Мадрида, — "еще один пример сотрудничества между Мадридом и Россией, страной, столь любимой" испанцами."Одна из главных задач нашего конкурса — поддержать молодых фотографов в начале их карьеры, предоставить возможность диалога как с лучшими фотоэкспертами в составе жюри конкурса, так и со зрителями по всему миру. И с момента старта конкурса в 2014 году мы ежегодно с радостью и гордостью называем эти имена. В 2021 году наш конкурс собрал более 4,5 тысячи работ из 70 стран. На выставке в Мадриде представлено свыше четырех десятков фотографий молодых репортеров из России, Испании, Мексики, Турции, Индии, Ирана и других", — рассказала куратор международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, руководитель службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник. Ее видеообращение было показано на открытии.Работы лучших молодых фотографов привозят в Мадрид уже пятый год подряд — испанская столица в списке международных экспозиционных площадок конкурса имени Андрея Стенина с 2017 года. Дважды выставки проходили в Русском доме, работы победителей конкурса принимали на своих площадках Университет Комплутенсе и Университет Валенсии, а также Дом Кантабрии.Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2021 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнерами нескольких номинаций стали Объединенная Шанхайская медиагруппа (ОШМГ), Общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира — Международный комитет Красного Креста (МККК).Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), онлайн-платформа СМОТРИМ, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24".Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen.В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, интернет-портал For Photographers Only, международная площадка-партнер — фестиваль PhotON.Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб при исполнении служебных обязанностей в районе города Снежное в самопровозглашенной Донецкой народной республике летом 2014 года. Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов и неоднократно выезжал в горячие точки — до Донбасса были, в частности, Ливия, Ливан, Сирия, Турция, Египет. За мужество и героизм при исполнении профессионального долга Андрей Стенин указом президента России посмертно награжден орденом Мужества.

мадрид

