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Ни один европейский руководитель не хочет войны, заявил Орбан
Ни один европейский руководитель не хочет войны, заявил Орбан - РИА Новости, 01.02.2022
Ни один европейский руководитель не хочет войны, заявил Орбан
Ни один из европейских лидеров не хотел бы войны, все выступают за мирные соглашения, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T14:43
2022-02-01T14:43
2022-02-01T15:24
виктор орбан
в мире
венгрия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Ни один из европейских лидеров не хотел бы войны, все выступают за мирные соглашения, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Что касается безопасности, это был самый волнительный сюжет, потому что мой сегодняшний визит - это, отчасти, еще и миссия мира, и я хотел бы заверить в том, что ни один руководитель Европейского союза, стран-членов не хотел бы войны. Мы выступаем за политическое решение", - сказал Орбан.
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виктор орбан, в мире, венгрия
14:43 01.02.2022 (обновлено: 15:24 01.02.2022)
Ни один европейский руководитель не хочет войны, заявил Орбан
Премьер Венгрии Орбан на встрече с Путиным выступил за мирные соглашения