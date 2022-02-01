https://ria.ru/20220201/voyna-1770488552.html

Ни один европейский руководитель не хочет войны, заявил Орбан

Ни один европейский руководитель не хочет войны, заявил Орбан - РИА Новости, 01.02.2022

Ни один европейский руководитель не хочет войны, заявил Орбан

Ни один из европейских лидеров не хотел бы войны, все выступают за мирные соглашения, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T14:43

2022-02-01T14:43

2022-02-01T15:24

виктор орбан

в мире

венгрия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156041/61/1560416115_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_0d5ff442441d55e386546166537c75b2.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Ни один из европейских лидеров не хотел бы войны, все выступают за мирные соглашения, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Что касается безопасности, это был самый волнительный сюжет, потому что мой сегодняшний визит - это, отчасти, еще и миссия мира, и я хотел бы заверить в том, что ни один руководитель Европейского союза, стран-членов не хотел бы войны. Мы выступаем за политическое решение", - сказал Орбан.

https://ria.ru/20220125/voyna-1769395315.html

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

виктор орбан, в мире, венгрия