https://ria.ru/20220201/vladivostok-1770415538.html

В затопленном подвале дома во Владивостоке нашли тело женщины

В затопленном подвале дома во Владивостоке нашли тело женщины - РИА Новости, 01.02.2022

В затопленном подвале дома во Владивостоке нашли тело женщины

Тело женщины найдено после откачки горячей воды из затопленного подвала дома во Владивостоке, проводится проверка, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T08:48

2022-02-01T08:48

2022-02-01T08:48

происшествия

приморский край

владивосток

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Тело женщины найдено после откачки горячей воды из затопленного подвала дома во Владивостоке, проводится проверка, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю."26 января 2022 года после откачки горячей воды из затопленного подвала многоквартирного жилого дома по улице Ивановская во Владивостоке обнаружено частично скелетированное тело женщины. По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.Правоохранители установили личность женщины, она жила в этом же доме и злоупотребляла спиртным, отмечает СУСК. Устанавливается причина ее смерти и другие обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20210615/kirov-1737029640.html

приморский край

владивосток

россия

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происшествия, приморский край, владивосток, следственный комитет россии (ск рф), россия