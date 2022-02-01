https://ria.ru/20220201/vengriya-1770488816.html

Путин заявил, что Россия будет работать с любым избранным премьером Венгрии

Путин заявил, что Россия будет работать с любым избранным премьером Венгрии - РИА Новости, 01.02.2022

Путин заявил, что Россия будет работать с любым избранным премьером Венгрии

Премьер Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что намерен в апреле выставить свою кандидатуру на очередных выборах и... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T14:44

2022-02-01T14:44

2022-02-01T15:13

венгрия

владимир путин

виктор орбан

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в мире

москва

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что намерен в апреле выставить свою кандидатуру на очередных выборах и надеется на победу, российский лидер отметил, что Москва готова работать с любым избранным народом премьером, но сотрудничество с Орбаном очень плодотворное."Это получается наша 12-я встреча. Практически все, кто были моими коллегами по Евросоюзу, уже не являются ими… Я, честно говоря, не планирую уходить. В апреле выборы. Я собираюсь победить, поэтому у меня обоснованное предположение, что мы увидимся в будущем в течение двух лет", - сказал Орбан на встрече с Путиным.Российский лидер со своей стороны отметил, что в данном случае принято говорить о том, что Москва готова работать с любым избранным руководителем. Но при этом Путин отметил, что Орбан многое сделал в интересах Венгрии и России.

https://ria.ru/20220201/orbvengriyaan-1770487660.html

венгрия

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венгрия, владимир путин, виктор орбан, россия, в мире, москва, евросоюз