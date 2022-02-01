Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220201/vaktsina-1770486695.html
Путин и Орбан обсудили вопрос о производстве российских вакцин в Венгрии
Путин и Орбан обсудили вопрос о производстве российских вакцин в Венгрии - РИА Новости, 01.02.2022
Путин и Орбан обсудили вопрос о производстве российских вакцин в Венгрии
Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Венгрии Виктором Орбаном заявил, что прорабатывается вопрос о передаче технологий производства российской... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T14:37
2022-02-01T15:01
россия
в мире
венгрия
владимир путин
виктор орбан
вакцина "спутник лайт"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769431711_186:487:2791:1952_1920x0_80_0_0_acb6ed15ab71387f337653ae6be2e63e.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Венгрии Виктором Орбаном заявил, что прорабатывается вопрос о передаче технологий производства российской вакцины от коронавируса в Венгрии.Он отметил в начале разговора, что прямая встреча и диалог лучше, чем разговор по телефону."Несмотря на все кризисные ограничения, а мы стараемся бороться даже совместно, поставили более 5 миллионов доз вакцин, и у вас зарегистрировали "Спутник Лайт". Сейчас прорабатываем передачу технологий и производственных линий", - сказал Путин на встрече с Орбаном.
https://ria.ru/20220131/sputnik-1770300684.html
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769431711_208:463:2194:1952_1920x0_80_0_0_9918468212733fb98ee74eaefdcb475e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, венгрия, владимир путин, виктор орбан, вакцина "спутник лайт"
14:37 01.02.2022 (обновлено: 15:01 01.02.2022)
 
Путин и Орбан обсудили вопрос о производстве российских вакцин в Венгрии

Путин: передача технологий производства вакцины от COVID-19 в Венгрии прорабатывается

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Венгрии Виктором Орбаном заявил, что прорабатывается вопрос о передаче технологий производства российской вакцины от коронавируса в Венгрии.
Он отметил в начале разговора, что прямая встреча и диалог лучше, чем разговор по телефону.
"Несмотря на все кризисные ограничения, а мы стараемся бороться даже совместно, поставили более 5 миллионов доз вакцин, и у вас зарегистрировали "Спутник Лайт". Сейчас прорабатываем передачу технологий и производственных линий", - сказал Путин на встрече с Орбаном.
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 13:32Распространение коронавируса
Более 400 миллионов доз вакцины "Спутник V" поставили по всему миру
 
РоссияВ миреВенгрияВладимир ПутинВиктор ОрбанВакцина "Спутник Лайт"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала