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Путин и Орбан обсудили вопрос о производстве российских вакцин в Венгрии

Путин и Орбан обсудили вопрос о производстве российских вакцин в Венгрии - РИА Новости, 01.02.2022

Путин и Орбан обсудили вопрос о производстве российских вакцин в Венгрии

Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Венгрии Виктором Орбаном заявил, что прорабатывается вопрос о передаче технологий производства российской... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T14:37

2022-02-01T14:37

2022-02-01T15:01

россия

в мире

венгрия

владимир путин

виктор орбан

вакцина "спутник лайт"

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Венгрии Виктором Орбаном заявил, что прорабатывается вопрос о передаче технологий производства российской вакцины от коронавируса в Венгрии.Он отметил в начале разговора, что прямая встреча и диалог лучше, чем разговор по телефону."Несмотря на все кризисные ограничения, а мы стараемся бороться даже совместно, поставили более 5 миллионов доз вакцин, и у вас зарегистрировали "Спутник Лайт". Сейчас прорабатываем передачу технологий и производственных линий", - сказал Путин на встрече с Орбаном.

https://ria.ru/20220131/sputnik-1770300684.html

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россия, в мире, венгрия, владимир путин, виктор орбан, вакцина "спутник лайт"