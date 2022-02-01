https://ria.ru/20220201/vaktsina-1770403083.html

Исследователь: нежелательных реакций при испытании назальной вакцины нет

Исследователь: нежелательных реакций при испытании назальной вакцины нет - РИА Новости, 01.02.2022

Исследователь: нежелательных реакций при испытании назальной вакцины нет

Никаких нежелательных реакций у добровольцев, которые испытывают назальную вакцину против коронавируса, разработанную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T03:44

2022-02-01T03:44

2022-02-01T03:44

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Никаких нежелательных реакций у добровольцев, которые испытывают назальную вакцину против коронавируса, разработанную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, нет, заявила РИА Новости руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.Она уточнила, что пока добровольцам введена только первая доза, через 21 день после первой вакцинации им будет введен второй компонент.По словам Смолярчук, уже привито 6 человек, всего в рамках исследования планируется иммунизировать 100 добровольцев.В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром Гамалеи. Исследования проводятся на базе четырех медицинских учреждений, в том числе в Сеченовском университете.

https://ria.ru/20220201/zaraznost-1770398844.html

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