15:17 01.02.2022 (обновлено: 16:24 01.02.2022)
Премьер Италии призвал стороны на Украине придерживаться деэскалации
Премьер Италии Драги призвал стороны на Украине придерживаться деэскалации
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
РИМ, 1 фев – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным последнее развитие событий в связи с кризисом вокруг Украины и двусторонние отношения, сообщила пресс-служба правительственного Дворца Киджи.
"Премьер Драги подчеркнул важность прикладывания усилий по снижению напряженности в свете серьезных последствий, которые может иметь обострение кризиса", - говорится в коммюнике. Разговор двух лидеров прошел по телефону, последний их контакт, согласно официальным данным, произошел в конце ноября. Стороны, как отмечается, договорились об "общей приверженности устойчивому и прочному урегулированию кризиса и необходимости восстановления климата доверия".
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.