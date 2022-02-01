https://ria.ru/20220201/ukraina-1770496090.html

Премьер Италии призвал стороны на Украине придерживаться деэскалации

Премьер Италии призвал стороны на Украине придерживаться деэскалации - РИА Новости, 01.02.2022

Премьер Италии призвал стороны на Украине придерживаться деэскалации

Премьер-министр Италии Марио Драги обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным последнее развитие событий в связи с кризисом вокруг Украины и двусторонние... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T15:17

2022-02-01T15:17

2022-02-01T16:24

в мире

ситуация в днр и лнр

италия

марио драги

россия

украина

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РИМ, 1 фев – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным последнее развитие событий в связи с кризисом вокруг Украины и двусторонние отношения, сообщила пресс-служба правительственного Дворца Киджи."Премьер Драги подчеркнул важность прикладывания усилий по снижению напряженности в свете серьезных последствий, которые может иметь обострение кризиса", - говорится в коммюнике. Разговор двух лидеров прошел по телефону, последний их контакт, согласно официальным данным, произошел в конце ноября. Стороны, как отмечается, договорились об "общей приверженности устойчивому и прочному урегулированию кризиса и необходимости восстановления климата доверия".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220201/deeskalatsiya-1770405641.html

италия

россия

украина

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в мире, ситуация в днр и лнр, италия, марио драги, россия, украина