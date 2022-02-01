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Премьер Италии призвал стороны на Украине придерживаться деэскалации
Премьер Италии призвал стороны на Украине придерживаться деэскалации - РИА Новости, 01.02.2022
Премьер Италии призвал стороны на Украине придерживаться деэскалации
Премьер-министр Италии Марио Драги обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным последнее развитие событий в связи с кризисом вокруг Украины и двусторонние... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T15:17
2022-02-01T16:24
в мире
ситуация в днр и лнр
италия
марио драги
россия
украина
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РИМ, 1 фев – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным последнее развитие событий в связи с кризисом вокруг Украины и двусторонние отношения, сообщила пресс-служба правительственного Дворца Киджи."Премьер Драги подчеркнул важность прикладывания усилий по снижению напряженности в свете серьезных последствий, которые может иметь обострение кризиса", - говорится в коммюнике. Разговор двух лидеров прошел по телефону, последний их контакт, согласно официальным данным, произошел в конце ноября. Стороны, как отмечается, договорились об "общей приверженности устойчивому и прочному урегулированию кризиса и необходимости восстановления климата доверия".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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италия
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в мире, ситуация в днр и лнр, италия, марио драги, россия, украина
15:17 01.02.2022 (обновлено: 16:24 01.02.2022)
 
Премьер Италии призвал стороны на Украине придерживаться деэскалации

Премьер Италии Драги призвал стороны на Украине придерживаться деэскалации

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
Читать ria.ru в
РИМ, 1 фев – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным последнее развитие событий в связи с кризисом вокруг Украины и двусторонние отношения, сообщила пресс-служба правительственного Дворца Киджи.
"Премьер Драги подчеркнул важность прикладывания усилий по снижению напряженности в свете серьезных последствий, которые может иметь обострение кризиса", - говорится в коммюнике. Разговор двух лидеров прошел по телефону, последний их контакт, согласно официальным данным, произошел в конце ноября. Стороны, как отмечается, договорились об "общей приверженности устойчивому и прочному урегулированию кризиса и необходимости восстановления климата доверия".
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
05:04
США получили от России письменный ответ на предложения по деэскалации
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРИталияМарио ДрагиРоссияУкраина
 
 
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