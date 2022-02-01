https://ria.ru/20220201/sportshkoly-1770527827.html

Детские спортшколы Тверской области получат новое оборудование

Детские спортшколы Тверской области получат новое оборудование - РИА Новости, 01.02.2022

Детские спортшколы Тверской области получат новое оборудование

Тверские власти в этом году за счёт средств областного бюджета планируют улучшить материально-техническую базу 21 муниципальной спортивной школы, в которых... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T17:33

2022-02-01T17:33

2022-02-01T17:32

тверская область

тверская область

игорь руденя

общество

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ТВЕРЬ, 1 фев – РИА Новости. Тверские власти в этом году за счёт средств областного бюджета планируют улучшить материально-техническую базу 21 муниципальной спортивной школы, в которых занимаются более 8,5 тысяч человек, а 34 спортсмена включены в состав сборной России, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Субсидии на эти цели между муниципалитетами распределены на заседании правительства Тверской области.По мнению главы региона Игоря Рудени, поддержка и развитие спорта в регионе, в том числе массовых видов, играет важную роль в воспитании подрастающего поколения, приобщении молодёжи к здоровому образу жизни.В пресс-службе отметили, что для физкультурно-спортивных организаций закупят спортивное оборудование, инвентарь и экипировку. Это футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи и форма для этих видов спорта, боксёрские мешки, ринг, татами, комплекты беговых лыж, различные тренажёры, хоккейные клюшки, гимнастические стенки и многое другое.

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тверская область

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тверская область, игорь руденя, общество