Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20220201/sportshkoly-1770527827.html
Детские спортшколы Тверской области получат новое оборудование
Детские спортшколы Тверской области получат новое оборудование - РИА Новости, 01.02.2022
Детские спортшколы Тверской области получат новое оборудование
Тверские власти в этом году за счёт средств областного бюджета планируют улучшить материально-техническую базу 21 муниципальной спортивной школы, в которых... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T17:33
2022-02-01T17:32
тверская область
тверская область
игорь руденя
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770527690_0:94:1280:814_1920x0_80_0_0_0be383ddca0eafdfa4fa3af8483ba007.jpg
ТВЕРЬ, 1 фев – РИА Новости. Тверские власти в этом году за счёт средств областного бюджета планируют улучшить материально-техническую базу 21 муниципальной спортивной школы, в которых занимаются более 8,5 тысяч человек, а 34 спортсмена включены в состав сборной России, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Субсидии на эти цели между муниципалитетами распределены на заседании правительства Тверской области.По мнению главы региона Игоря Рудени, поддержка и развитие спорта в регионе, в том числе массовых видов, играет важную роль в воспитании подрастающего поколения, приобщении молодёжи к здоровому образу жизни.В пресс-службе отметили, что для физкультурно-спортивных организаций закупят спортивное оборудование, инвентарь и экипировку. Это футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи и форма для этих видов спорта, боксёрские мешки, ринг, татами, комплекты беговых лыж, различные тренажёры, хоккейные клюшки, гимнастические стенки и многое другое.
https://ria.ru/20220119/kapremont-1768570072.html
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770527690_0:0:1093:819_1920x0_80_0_0_cce4ff3abc2d76b82f8967b34fa7fe27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тверская область, игорь руденя, общество
17:33 01.02.2022
 

Детские спортшколы Тверской области получат новое оборудование

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиСпортивный инвентарь
Спортивный инвентарь
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 1 фев – РИА Новости. Тверские власти в этом году за счёт средств областного бюджета планируют улучшить материально-техническую базу 21 муниципальной спортивной школы, в которых занимаются более 8,5 тысяч человек, а 34 спортсмена включены в состав сборной России, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Субсидии на эти цели между муниципалитетами распределены на заседании правительства Тверской области.
По мнению главы региона Игоря Рудени, поддержка и развитие спорта в регионе, в том числе массовых видов, играет важную роль в воспитании подрастающего поколения, приобщении молодёжи к здоровому образу жизни.
В пресс-службе отметили, что для физкультурно-спортивных организаций закупят спортивное оборудование, инвентарь и экипировку. Это футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи и форма для этих видов спорта, боксёрские мешки, ринг, татами, комплекты беговых лыж, различные тренажёры, хоккейные клюшки, гимнастические стенки и многое другое.
Кабинет начальных классов средней общеобразовательной школы - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 15:47Тверская область
В Тверской области за три года проведут капремонт всех школ
 
Тверская областьТверская областьИгорь РуденяОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала