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Россияне смогут получать поддержку по одному заявлению, заявила Голикова
Россияне смогут получать поддержку по одному заявлению, заявила Голикова - РИА Новости, 01.02.2022
Россияне смогут получать поддержку по одному заявлению, заявила Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что к 2024 году более 80 миллионов россиян будут получать меры социальной поддержки по одному заявлению на портале... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T16:11
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общество
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что к 2024 году более 80 миллионов россиян будут получать меры социальной поддержки по одному заявлению на портале Госуслуг или без заявления."К 2024 году почти 80 миллионов граждан, даже более чем, будут получать меры соцподдержки по одному предзаполненному заявлению на портале Госуслуг или вообще без него", - сказала она на совещании о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ.Голикова также отметила, что в России будет меняться процедура установления инвалидности. Ожидается, что к 2024 году инвалидность будет устанавливаться без запроса документов от человека.
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Голикова рассказала, когда россияне смогут получать соцподдержку по одному заявлению на портале Госуслуг
Голикова рассказала, когда россияне смогут получать соцподдержку по одному заявлению на портале Госуслуг
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общество, татьяна голикова, россия
16:11 01.02.2022 (обновлено: 16:41 01.02.2022)
 
Россияне смогут получать поддержку по одному заявлению, заявила Голикова

Вице-премьер Голикова: в 2024 году россияне смогут получать поддержку по одному заявлению

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что к 2024 году более 80 миллионов россиян будут получать меры социальной поддержки по одному заявлению на портале Госуслуг или без заявления.
"К 2024 году почти 80 миллионов граждан, даже более чем, будут получать меры соцподдержки по одному предзаполненному заявлению на портале Госуслуг или вообще без него", - сказала она на совещании о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ.
Голикова также отметила, что в России будет меняться процедура установления инвалидности. Ожидается, что к 2024 году инвалидность будет устанавливаться без запроса документов от человека.
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
28 декабря 2021, 12:28
Минтруд предложил вести учет россиян, нуждающихся в соцподдержке
 
ОбществоТатьяна ГоликоваРоссия
 
 
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