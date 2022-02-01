https://ria.ru/20220201/sotspodderzhka-1770507521.html
Россияне смогут получать поддержку по одному заявлению, заявила Голикова
Россияне смогут получать поддержку по одному заявлению, заявила Голикова - РИА Новости, 01.02.2022
Россияне смогут получать поддержку по одному заявлению, заявила Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что к 2024 году более 80 миллионов россиян будут получать меры социальной поддержки по одному заявлению на портале... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T16:11
2022-02-01T16:11
2022-02-01T16:41
общество
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что к 2024 году более 80 миллионов россиян будут получать меры социальной поддержки по одному заявлению на портале Госуслуг или без заявления."К 2024 году почти 80 миллионов граждан, даже более чем, будут получать меры соцподдержки по одному предзаполненному заявлению на портале Госуслуг или вообще без него", - сказала она на совещании о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ.Голикова также отметила, что в России будет меняться процедура установления инвалидности. Ожидается, что к 2024 году инвалидность будет устанавливаться без запроса документов от человека.
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РИА Новости
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Голикова рассказала, когда россияне смогут получать соцподдержку по одному заявлению на портале Госуслуг
Голикова рассказала, когда россияне смогут получать соцподдержку по одному заявлению на портале Госуслуг
2022-02-01T16:11
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PT1M29S
РИА Новости
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общество, татьяна голикова, россия
16:11 01.02.2022 (обновлено: 16:41 01.02.2022)
Россияне смогут получать поддержку по одному заявлению, заявила Голикова
Вице-премьер Голикова: в 2024 году россияне смогут получать поддержку по одному заявлению