https://ria.ru/20220201/sotrudnichestvo-1770523254.html
Россия и Венгрия приняли совместные планы по сотрудничеству
Россия и Венгрия приняли совместные планы по сотрудничеству - РИА Новости, 01.02.2022
Россия и Венгрия приняли совместные планы по сотрудничеству
Венгрия и Россия приняли совместные планы по сотрудничеству в области энергетики, промышленности, здравоохранения, продуктов питания, исследования космоса,... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T17:10
2022-02-01T17:10
2022-02-01T17:30
россия
владимир путин
мид венгрии
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венгрия
москва
петер сийярто
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Венгрия и Россия приняли совместные планы по сотрудничеству в области энергетики, промышленности, здравоохранения, продуктов питания, исследования космоса, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.Переговоры глав МИД Венгрии и России состоялись 1 февраля и продлились около полутора часов."По итогам встречи глав МИД стало понятно, что российское правительство готово к продолжению хорошего сотрудничества... Мы приняли на будущий год совместные планы по вопросам энергетики, промышленности, продуктам питания, исследований космоса, вопросам здравоохранения... Это сотрудничество пойдет на пользу венгерской экономике и вообще венгерским интересам", - сказал Сийярто в видео, опубликованном в его Facebook.Глава МИД Венгрии отметил, что венгерская делегация прибыла в Москву, "чтобы укрепить диалог между западными союзниками и Россией". По его словам, началась волна серьезных переговоров (президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена). "Это хорошая новость, это внушает надежду, что сложившуюся напряженность можно будет снизить... Надеемся, что переговоры Востока и Запада сейчас получат новый подъем", - сказал Сийярто.
https://ria.ru/20220201/orbvengriyaan-1770487660.html
https://ria.ru/20220201/otnosheniya-1770318338.html
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россия, владимир путин, мид венгрии, в мире, венгрия, москва, петер сийярто
17:10 01.02.2022 (обновлено: 17:30 01.02.2022)
Россия и Венгрия приняли совместные планы по сотрудничеству
Россия и Венгрия приняли планы по сотрудничеству в промышленности и здравоохранении