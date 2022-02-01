https://ria.ru/20220201/sotrudnichestvo-1770523254.html

Россия и Венгрия приняли совместные планы по сотрудничеству

Россия и Венгрия приняли совместные планы по сотрудничеству - РИА Новости, 01.02.2022

Россия и Венгрия приняли совместные планы по сотрудничеству

Венгрия и Россия приняли совместные планы по сотрудничеству в области энергетики, промышленности, здравоохранения, продуктов питания, исследования космоса,... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T17:10

2022-02-01T17:10

2022-02-01T17:30

россия

владимир путин

мид венгрии

в мире

венгрия

москва

петер сийярто

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Венгрия и Россия приняли совместные планы по сотрудничеству в области энергетики, промышленности, здравоохранения, продуктов питания, исследования космоса, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.Переговоры глав МИД Венгрии и России состоялись 1 февраля и продлились около полутора часов."По итогам встречи глав МИД стало понятно, что российское правительство готово к продолжению хорошего сотрудничества... Мы приняли на будущий год совместные планы по вопросам энергетики, промышленности, продуктам питания, исследований космоса, вопросам здравоохранения... Это сотрудничество пойдет на пользу венгерской экономике и вообще венгерским интересам", - сказал Сийярто в видео, опубликованном в его Facebook.Глава МИД Венгрии отметил, что венгерская делегация прибыла в Москву, "чтобы укрепить диалог между западными союзниками и Россией". По его словам, началась волна серьезных переговоров (президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена). "Это хорошая новость, это внушает надежду, что сложившуюся напряженность можно будет снизить... Надеемся, что переговоры Востока и Запада сейчас получат новый подъем", - сказал Сийярто.

https://ria.ru/20220201/orbvengriyaan-1770487660.html

https://ria.ru/20220201/otnosheniya-1770318338.html

россия

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