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Косачев отреагировал на слова секретаря СНБО Украины о Минских соглашениях
Косачев отреагировал на слова секретаря СНБО Украины о Минских соглашениях - РИА Новости, 01.02.2022
Косачев отреагировал на слова секретаря СНБО Украины о Минских соглашениях
На заседании Совбеза ООН 17 февраля можно обсудить невыполнение Киевом минских соглашений, что подтвердил секретарь Совета национальной безопасности и обороны... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T17:28
2022-02-01T17:28
2022-02-01T17:28
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алексей данилов
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. На заседании Совбеза ООН 17 февраля можно обсудить невыполнение Киевом минских соглашений, что подтвердил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Данилов ранее предостерег Запад от принуждения Киева к выполнению минских соглашений, отметив, что выполнение документа приведет к разрушению страны."После заявления секретаря СНБО Данилова, зафиксировавшего, что Украина не собирается выполнять минские соглашения, на заседании 17 февраля мы можем обсудить, насколько Украина выполняет или не выполняет резолюцию Совбеза ООН, поддержавшего минские соглашения", - сказал Косачев в эфире телеканала "Россия 24".Таким образом, разговор получает смысл, если "из плоскости ситуации вокруг Украины его увести в плоскость ситуации внутри Украины", добавил парламентарий. Он также подчеркнул, что многие страны не высказываются в поддержку санкционной политики против России, поскольку санкции бьют по обеим сторонам.
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в мире, россия, совет безопасности оон, киев, ситуация в днр и лнр, алексей данилов, константин косачев
Косачев отреагировал на слова секретаря СНБО Украины о Минских соглашениях
Косачев предложил обсудить слова секретаря СНБО Украины Данилова о "Минске-2" в СБ ООН