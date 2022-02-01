https://ria.ru/20220201/soglasheniya-1770526858.html

Косачев отреагировал на слова секретаря СНБО Украины о Минских соглашениях

Косачев отреагировал на слова секретаря СНБО Украины о Минских соглашениях - РИА Новости, 01.02.2022

Косачев отреагировал на слова секретаря СНБО Украины о Минских соглашениях

На заседании Совбеза ООН 17 февраля можно обсудить невыполнение Киевом минских соглашений, что подтвердил секретарь Совета национальной безопасности и обороны... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T17:28

2022-02-01T17:28

2022-02-01T17:28

в мире

россия

совет безопасности оон

киев

ситуация в днр и лнр

алексей данилов

константин косачев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601599376_0:48:2617:1520_1920x0_80_0_0_8a71550d4c27ff93650ec072523d80f9.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. На заседании Совбеза ООН 17 февраля можно обсудить невыполнение Киевом минских соглашений, что подтвердил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Данилов ранее предостерег Запад от принуждения Киева к выполнению минских соглашений, отметив, что выполнение документа приведет к разрушению страны."После заявления секретаря СНБО Данилова, зафиксировавшего, что Украина не собирается выполнять минские соглашения, на заседании 17 февраля мы можем обсудить, насколько Украина выполняет или не выполняет резолюцию Совбеза ООН, поддержавшего минские соглашения", - сказал Косачев в эфире телеканала "Россия 24".Таким образом, разговор получает смысл, если "из плоскости ситуации вокруг Украины его увести в плоскость ситуации внутри Украины", добавил парламентарий. Он также подчеркнул, что многие страны не высказываются в поддержку санкционной политики против России, поскольку санкции бьют по обеим сторонам.

https://ria.ru/20220201/danilov-1770520424.html

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, совет безопасности оон, киев, ситуация в днр и лнр, алексей данилов, константин косачев