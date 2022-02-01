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МЧС предупредило о смерчах в Сочи
МЧС предупредило о смерчах в Сочи - РИА Новости, 01.02.2022
МЧС предупредило о смерчах в Сочи
Образование смерчей на участке Магри - Веселое возможно до 1 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T10:35
2022-02-01T10:35
2022-02-01T11:41
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 1 фев – РИА Новости. Образование смерчей на участке Магри - Веселое возможно до 1 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю."По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ": в период с 07.30-08.30 часов и до конца дня 1 февраля 2022 года на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над Черным морем", – говорится в релизе.Ранее региональное МЧС также объявляло о штормовом предупреждении по снегопаду в горах курорта.
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РИА Новости
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сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туристы, туризм
10:35 01.02.2022 (обновлено: 11:41 01.02.2022)
МЧС предупредило о смерчах в Сочи
МЧС предупредило о смерчах на участке Магри — Веселое в Сочи