https://ria.ru/20220201/sochi-1770428173.html

МЧС предупредило о смерчах в Сочи

МЧС предупредило о смерчах в Сочи - РИА Новости, 01.02.2022

МЧС предупредило о смерчах в Сочи

Образование смерчей на участке Магри - Веселое возможно до 1 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T10:35

2022-02-01T10:35

2022-02-01T11:41

туризм

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новости - туризм

туристы

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770024789_0:79:3078:1810_1920x0_80_0_0_69ac46d4bb2ab86d33ec72f39641f1b7.jpg

СОЧИ, 1 фев – РИА Новости. Образование смерчей на участке Магри - Веселое возможно до 1 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю."По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ": в период с 07.30-08.30 часов и до конца дня 1 февраля 2022 года на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над Черным морем", – говорится в релизе.Ранее региональное МЧС также объявляло о штормовом предупреждении по снегопаду в горах курорта.

https://ria.ru/20220131/samolet-1770290536.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туристы, туризм