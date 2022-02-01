https://ria.ru/20220201/slovakiya-1770530161.html

Президент Словакии выступила за укрепление обороны восточного фланга НАТО

Президент Словакии выступила за укрепление обороны восточного фланга НАТО - РИА Новости, 01.02.2022

Президент Словакии выступила за укрепление обороны восточного фланга НАТО

Президент Словакии Зузана Чапутова высказалась за усиление обороны как восточной границы республики, так и всего восточного фланга НАТО, она сообщила об этом в... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T17:42

2022-02-01T17:42

2022-02-01T18:23

в мире

словакия

зузана чапутова

нато

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ПРАГА, 1 фев – РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова высказалась за усиление обороны как восточной границы республики, так и всего восточного фланга НАТО, она сообщила об этом в специальном заявлении во вторник.При этом Чапутова призвала сограждан к сохранению спокойствия и пониманию различия между фактами и пропагандой.По ее словам, Россия в нынешней ситуации имеет свои законные опасения и права. "Россия имеет свои законные опасения и свои права, как каждая иная страна. Среди российских требований есть и такие, которые заслуживают быть услышанными, например, предложение о запрете некоторых систем вооружения в Европе. Поэтому имеет смысл и далее вести с РФ диалог", - сказала Чапутова.При этом Чапутова подчеркнула, что к числу законных прав РФ не относится право решать судьбу иных стран без оглядки на их интересы. "Каждая страна, включая Украину, имеет право свободно выбирать свое место в мире. Если это право отнимем (сегодня) у Украины, то где гарантия, что (в будущем) мы сами не потеряем его", - сказала Чапутова. Президент Словакии также сообщила, что в настоящее время между Братиславой и Киевом проходят переговоры о том, чем конкретно Словакия может оказать помощь соседней стране.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В прошлую среду США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва изучает ответы США и НАТО, после межведомственного согласования будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, он примет решение о дальнейших шагах.

https://ria.ru/20220130/ukraina-1770172939.html

https://ria.ru/20220201/nato-1770468929.html

https://ria.ru/20220129/ukraina-1770131460.html

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в мире, словакия, зузана чапутова, нато