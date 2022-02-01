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США подставили союзников. Европа в ужасе обратилась к России
В Европе испугались последствий введения санкций против России - РИА Новости, 01.02.2022
США подставили союзников. Европа в ужасе обратилась к России
Вопрос энергоносителей — один из ключевых для Европы, в случае введения новых санкций против России страны континента могут замерзнуть, считает обозреватель... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T16:10
2022-02-01T18:19
в мире
сша
евросоюз
нато
россия
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Вопрос энергоносителей — один из ключевых для Европы, в случае введения новых санкций против России страны континента могут замерзнуть, считает обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович.Он отметил, что кризис вокруг Украины по-прежнему продолжается и, несмотря на заверение России об отсутствии воинственных планов в отношении соседней республики, на Западе, в особенности в США, все еще безосновательно утверждают обратное."США буквально "призывают" к российскому нападению на Украину", — написал Марьянович.Он пояснил, что для Вашингтона выгодна война в Европе: в таком случае можно ввести максимально жесткие санкции против России и убедить Евросоюз попытаться изолировать ее. В результате удалось бы не только навредить Москве, но и предотвратить "возвышение" ЕС — укрепление "нового миропорядка" президента Франции Эммануэля Макрона.По мнению автора, в последнее время США приходится тратить все больше сил и средств для сохранения собственной репутации в глазах союзников и в мире в целом."Европа просто поняла, что в данный момент американская "забота" ей больше мешает, чем помогает", — пояснил репортер.Марьянович заявил о нынешнем "неопределенном" статусе Европы в отношениях с США: она или должна быть союзницей Вашингтона, или соперником. При этом России выгоднее второй вариант."Вопрос энергоносителей сейчас станет ключевым. Ведь что будет, если начнется война в Европе и Россия закрутит вентили?" — продолжил автор.Европе нужно большое количество энергоносителей, и США уже сейчас ищут способы заменить Россию, чья доля на европейском рынке превышает 40 процентов. Однако это краткосрочное решение, подчеркнул Марьянович. Он пояснил, что даже если удастся наладить поставки газа из Катара и США, обе страны находятся на пике добычи, причем у ближневосточного государства все топливо покупают азиатские страны. Другая проблема — нехватка СПГ-терминалов в Европе.По словам обозревателя, в Европе надеются, что в случае конфликта между Россией и Украиной поставки прекратятся только через территорию последней, а остальные пути продолжат работу. При таком сценарии американский газ не приобретет популярность в на континенте."С другой стороны, если начнется конфликт и если Россия подвергнется новым жестким санкциям, то Европа может промерзнуть. Подобное развитие событий негативно для всех", — подытожил Марьянович.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о якобы подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные голословные утверждения.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220131/frantsiya-1770382751.html
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в мире, сша, евросоюз, нато, россия
16:10 01.02.2022 (обновлено: 18:19 01.02.2022)
 
В Европе испугались последствий введения санкций против России

Обозреватель Advance Марьянович: Европа замерзнет из-за санкций против России

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк
Газораспределительная станция
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Вопрос энергоносителей — один из ключевых для Европы, в случае введения новых санкций против России страны континента могут замерзнуть, считает обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович.
Он отметил, что кризис вокруг Украины по-прежнему продолжается и, несмотря на заверение России об отсутствии воинственных планов в отношении соседней республики, на Западе, в особенности в США, все еще безосновательно утверждают обратное.
"США буквально "призывают" к российскому нападению на Украину", — написал Марьянович.
Он пояснил, что для Вашингтона выгодна война в Европе: в таком случае можно ввести максимально жесткие санкции против России и убедить Евросоюз попытаться изолировать ее. В результате удалось бы не только навредить Москве, но и предотвратить "возвышение" ЕС — укрепление "нового миропорядка" президента Франции Эммануэля Макрона.
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По мнению автора, в последнее время США приходится тратить все больше сил и средств для сохранения собственной репутации в глазах союзников и в мире в целом.
"Европа просто поняла, что в данный момент американская "забота" ей больше мешает, чем помогает", — пояснил репортер.
Марьянович заявил о нынешнем "неопределенном" статусе Европы в отношениях с США: она или должна быть союзницей Вашингтона, или соперником. При этом России выгоднее второй вариант.
"Вопрос энергоносителей сейчас станет ключевым. Ведь что будет, если начнется война в Европе и Россия закрутит вентили?" — продолжил автор.
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Европе нужно большое количество энергоносителей, и США уже сейчас ищут способы заменить Россию, чья доля на европейском рынке превышает 40 процентов. Однако это краткосрочное решение, подчеркнул Марьянович. Он пояснил, что даже если удастся наладить поставки газа из Катара и США, обе страны находятся на пике добычи, причем у ближневосточного государства все топливо покупают азиатские страны. Другая проблема — нехватка СПГ-терминалов в Европе.
По словам обозревателя, в Европе надеются, что в случае конфликта между Россией и Украиной поставки прекратятся только через территорию последней, а остальные пути продолжат работу. При таком сценарии американский газ не приобретет популярность в на континенте.
"С другой стороны, если начнется конфликт и если Россия подвергнется новым жестким санкциям, то Европа может промерзнуть. Подобное развитие событий негативно для всех", — подытожил Марьянович.
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В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о якобы подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные голословные утверждения.
Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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