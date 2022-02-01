Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220201/rosturizm-1770490289.html
В Ростуризме разъяснили, какие страны можно считать закрытыми для туристов
В Ростуризме разъяснили, какие страны можно считать закрытыми для туристов - РИА Новости, 01.02.2022
В Ростуризме разъяснили, какие страны можно считать закрытыми для туристов
Глава Ростуризма Зарина Догузова пояснила, на какие страны распространят отсрочку выплат за "ковидные" туры (не состоявшиеся в начале пандемии до конца 2022... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T15:17
2022-02-01T15:17
туризм
болгария
европа
греция
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569733739_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_69d8597d974a9317d07f69c53f2adba0.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова пояснила, на какие страны распространят отсрочку выплат за "ковидные" туры (не состоявшиеся в начале пандемии до конца 2022 года - прим.ред.), комментарий опубликован на ее странице в Инстаграме.По словам главы ведомства, "открытыми" странами считаются те, с которыми Россия уже возобновила регулярное авиасообщение и которые пускают отдыхающих из РФ. Здесь туроператоры обязаны в кратчайшие сроки выполнить все обязательства: предоставить равнозначный продукт, заменить его по согласованию или вернуть денежные средства."Закрытыми" направлениями будут считаться те, с кем либо не восстановлено регулярное авиасообщение, либо сама страна не принимает россиян с туристическими целями. "К ним относится большая часть Европы и Юго-Восточной Азии", — пояснила Догузова.Она отметила, что не все государства можно однозначно отнести к "открытым" или "закрытым". Чтобы правильно классифицировать страны, Ростуризм запросил у Росавиации данные об объемах пассажиропотока в 2019 году и сравнил их с показателями 2021-го. Направления, по которым количество перевозок сократилось более чем в два раза, в ведомстве предложили отнести к "закрытым", а все остальные — к "открытым"."На основе этих критериев в список "закрытых" попадают Греция, Тунис и Болгария. Обязательства по "ковидным" турам в эти страны можно будет перенести до конца 2022 года. Кипр и Хорватия — в числе "открытых". По ним обязательства нужно будет исполнить в кратчайшие сроки", — заключила Догузова.
https://ria.ru/20211124/tury-1760534174.html
https://ria.ru/20220201/izrail-1770441289.html
болгария
европа
греция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569733739_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f9178709d616ee44f64441d309d11c09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
болгария, европа, греция, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, страны, туризм, россия
15:17 01.02.2022
 
В Ростуризме разъяснили, какие страны можно считать закрытыми для туристов

В Ростуризме объяснили, на какие страны распространят отсрочку выплат за "ковидные" туры

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова во время брифинга в Москве.
Руководитель федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова во время брифинга в Москве. - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова пояснила, на какие страны распространят отсрочку выплат за "ковидные" туры (не состоявшиеся в начале пандемии до конца 2022 года - прим.ред.), комментарий опубликован на ее странице в Инстаграме.
По словам главы ведомства, "открытыми" странами считаются те, с которыми Россия уже возобновила регулярное авиасообщение и которые пускают отдыхающих из РФ. Здесь туроператоры обязаны в кратчайшие сроки выполнить все обязательства: предоставить равнозначный продукт, заменить его по согласованию или вернуть денежные средства.
"Закрытыми" направлениями будут считаться те, с кем либо не восстановлено регулярное авиасообщение, либо сама страна не принимает россиян с туристическими целями. "К ним относится большая часть Европы и Юго-Восточной Азии", — пояснила Догузова.
Она отметила, что не все государства можно однозначно отнести к "открытым" или "закрытым".
Продажа туров в Турцию - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября 2021, 17:28Туризм
Россиянам могут не вернуть деньги за пропавшие из-за пандемии туры
"Речь идет о странах, которые готовы принимать наших туристов, с ними есть регулярное авиасообщение, но при этом число рейсов ограничено. И оно несопоставимо с объемами, которые были до пандемии", — уточнила Догузова, приведя в пример Кипр и Грецию.
Чтобы правильно классифицировать страны, Ростуризм запросил у Росавиации данные об объемах пассажиропотока в 2019 году и сравнил их с показателями 2021-го. Направления, по которым количество перевозок сократилось более чем в два раза, в ведомстве предложили отнести к "закрытым", а все остальные — к "открытым".

"На основе этих критериев в список "закрытых" попадают Греция, Тунис и Болгария. Обязательства по "ковидным" турам в эти страны можно будет перенести до конца 2022 года. Кипр и Хорватия — в числе "открытых". По ним обязательства нужно будет исполнить в кратчайшие сроки", — заключила Догузова.
Аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
13:45Туризм
Израиль просит Россию открыть границы для туристов
 
ТуризмБолгарияЕвропаГрецияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)Новости - ТуризмтуристыстраныТуризмРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала