https://ria.ru/20220201/rosturizm-1770490289.html
В Ростуризме разъяснили, какие страны можно считать закрытыми для туристов
В Ростуризме разъяснили, какие страны можно считать закрытыми для туристов - РИА Новости, 01.02.2022
В Ростуризме разъяснили, какие страны можно считать закрытыми для туристов
Глава Ростуризма Зарина Догузова пояснила, на какие страны распространят отсрочку выплат за "ковидные" туры (не состоявшиеся в начале пандемии до конца 2022... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T15:17
2022-02-01T15:17
2022-02-01T15:17
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова пояснила, на какие страны распространят отсрочку выплат за "ковидные" туры (не состоявшиеся в начале пандемии до конца 2022 года - прим.ред.), комментарий опубликован на ее странице в Инстаграме.По словам главы ведомства, "открытыми" странами считаются те, с которыми Россия уже возобновила регулярное авиасообщение и которые пускают отдыхающих из РФ. Здесь туроператоры обязаны в кратчайшие сроки выполнить все обязательства: предоставить равнозначный продукт, заменить его по согласованию или вернуть денежные средства."Закрытыми" направлениями будут считаться те, с кем либо не восстановлено регулярное авиасообщение, либо сама страна не принимает россиян с туристическими целями. "К ним относится большая часть Европы и Юго-Восточной Азии", — пояснила Догузова.Она отметила, что не все государства можно однозначно отнести к "открытым" или "закрытым". Чтобы правильно классифицировать страны, Ростуризм запросил у Росавиации данные об объемах пассажиропотока в 2019 году и сравнил их с показателями 2021-го. Направления, по которым количество перевозок сократилось более чем в два раза, в ведомстве предложили отнести к "закрытым", а все остальные — к "открытым"."На основе этих критериев в список "закрытых" попадают Греция, Тунис и Болгария. Обязательства по "ковидным" турам в эти страны можно будет перенести до конца 2022 года. Кипр и Хорватия — в числе "открытых". По ним обязательства нужно будет исполнить в кратчайшие сроки", — заключила Догузова.
https://ria.ru/20211124/tury-1760534174.html
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болгария, европа, греция, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, страны, туризм, россия
В Ростуризме разъяснили, какие страны можно считать закрытыми для туристов
В Ростуризме объяснили, на какие страны распространят отсрочку выплат за "ковидные" туры
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости.
Глава Ростуризма Зарина Догузова пояснила, на какие страны распространят отсрочку выплат за "ковидные" туры (не состоявшиеся в начале пандемии до конца 2022 года - прим.ред.), комментарий опубликован
на ее странице в Инстаграме.
По словам главы ведомства, "открытыми" странами считаются те, с которыми Россия уже возобновила регулярное авиасообщение и которые пускают отдыхающих из РФ. Здесь туроператоры обязаны в кратчайшие сроки выполнить все обязательства: предоставить равнозначный продукт, заменить его по согласованию или вернуть денежные средства.
"Закрытыми" направлениями будут считаться те, с кем либо не восстановлено регулярное авиасообщение, либо сама страна не принимает россиян с туристическими целями. "К ним относится большая часть Европы и Юго-Восточной Азии", — пояснила Догузова.
Она отметила, что не все государства можно однозначно отнести к "открытым" или "закрытым".
"Речь идет о странах, которые готовы принимать наших туристов, с ними есть регулярное авиасообщение, но при этом число рейсов ограничено. И оно несопоставимо с объемами, которые были до пандемии", — уточнила Догузова, приведя в пример Кипр и Грецию.
Чтобы правильно классифицировать страны, Ростуризм запросил у Росавиации данные об объемах пассажиропотока в 2019 году и сравнил их с показателями 2021-го. Направления, по которым количество перевозок сократилось более чем в два раза, в ведомстве предложили отнести к "закрытым", а все остальные — к "открытым".
"На основе этих критериев в список "закрытых" попадают Греция, Тунис и Болгария. Обязательства по "ковидным" турам в эти страны можно будет перенести до конца 2022 года. Кипр и Хорватия — в числе "открытых". По ним обязательства нужно будет исполнить в кратчайшие сроки", — заключила Догузова.