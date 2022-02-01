https://ria.ru/20220201/rosturizm-1770490289.html

В Ростуризме разъяснили, какие страны можно считать закрытыми для туристов

В Ростуризме разъяснили, какие страны можно считать закрытыми для туристов - РИА Новости, 01.02.2022

В Ростуризме разъяснили, какие страны можно считать закрытыми для туристов

Глава Ростуризма Зарина Догузова пояснила, на какие страны распространят отсрочку выплат за "ковидные" туры (не состоявшиеся в начале пандемии до конца 2022... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T15:17

2022-02-01T15:17

2022-02-01T15:17

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова пояснила, на какие страны распространят отсрочку выплат за "ковидные" туры (не состоявшиеся в начале пандемии до конца 2022 года - прим.ред.), комментарий опубликован на ее странице в Инстаграме.По словам главы ведомства, "открытыми" странами считаются те, с которыми Россия уже возобновила регулярное авиасообщение и которые пускают отдыхающих из РФ. Здесь туроператоры обязаны в кратчайшие сроки выполнить все обязательства: предоставить равнозначный продукт, заменить его по согласованию или вернуть денежные средства."Закрытыми" направлениями будут считаться те, с кем либо не восстановлено регулярное авиасообщение, либо сама страна не принимает россиян с туристическими целями. "К ним относится большая часть Европы и Юго-Восточной Азии", — пояснила Догузова.Она отметила, что не все государства можно однозначно отнести к "открытым" или "закрытым". Чтобы правильно классифицировать страны, Ростуризм запросил у Росавиации данные об объемах пассажиропотока в 2019 году и сравнил их с показателями 2021-го. Направления, по которым количество перевозок сократилось более чем в два раза, в ведомстве предложили отнести к "закрытым", а все остальные — к "открытым"."На основе этих критериев в список "закрытых" попадают Греция, Тунис и Болгария. Обязательства по "ковидным" турам в эти страны можно будет перенести до конца 2022 года. Кипр и Хорватия — в числе "открытых". По ним обязательства нужно будет исполнить в кратчайшие сроки", — заключила Догузова.

https://ria.ru/20211124/tury-1760534174.html

https://ria.ru/20220201/izrail-1770441289.html

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болгария, европа, греция, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, страны, туризм, россия