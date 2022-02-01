https://ria.ru/20220201/rolik-1770477057.html

CGTN показала видеоролик с китайскими и российскими фигуристами

CGTN показала видеоролик с китайскими и российскими фигуристами - РИА Новости, 01.02.2022

CGTN показала видеоролик с китайскими и российскими фигуристами

Прославленный российский фигурист Евгений Плющенко обратился к аудитории по-китайски в ролике "Когда "Лебединое озеро" встретилось с зимней Олимпиадой в... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T14:06

2022-02-01T14:06

2022-02-01T14:05

россия-китай: главное

олимпийские игры

технологии

китай

пекин

китайская глобальная телевизионная сеть (cgtn)

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МОСКВА, 1 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Прославленный российский фигурист Евгений Плющенко обратился к аудитории по-китайски в ролике "Когда "Лебединое озеро" встретилось с зимней Олимпиадой в Пекине". Видео вышло в эфир 1 февраля на площадках Китайской глобальной телевизионной сети CGTN.С Плющенко в видеоролике выступают китайская фигуристка Ли Цзыцзюнь, Алёна - первый полноценный виртуальный персонаж, созданный совместно китайскими и российскими разработчиками - а также знаменитый китайский кулинарный блогер и волонтеры пекинской "белой" Олимпиады.Акцент сделан на элементах зимних Олимпийских игр и народных традициях Пекина, а основным сюжетом является музыкальный эксперимент Алены, вдохновленной предстоящими играми. В видео с помощью искусственного интеллекта, виртуальной реальности, компьютерной анимации и других технических средств передается дух "высокотехнологичной зимней Олимпиады".Создатели ролика сделали аранжировку "Лебединого озера", в которую добавили элементы национальной и современной музыки. Танец Алены стилизован под самые известные элементы фигурного катания, чтобы подчеркнуть связь с зимними видами спорта.

https://ria.ru/20220128/olimpiada-1770017650.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

олимпийские игры, технологии, китай, пекин, китайская глобальная телевизионная сеть (cgtn)