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CGTN показала видеоролик с китайскими и российскими фигуристами
CGTN показала видеоролик с китайскими и российскими фигуристами - РИА Новости, 01.02.2022
CGTN показала видеоролик с китайскими и российскими фигуристами
Прославленный российский фигурист Евгений Плющенко обратился к аудитории по-китайски в ролике "Когда "Лебединое озеро" встретилось с зимней Олимпиадой в... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T14:06
2022-02-01T14:06
2022-02-01T14:05
россия-китай: главное
олимпийские игры
технологии
китай
пекин
китайская глобальная телевизионная сеть (cgtn)
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МОСКВА, 1 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Прославленный российский фигурист Евгений Плющенко обратился к аудитории по-китайски в ролике "Когда "Лебединое озеро" встретилось с зимней Олимпиадой в Пекине". Видео вышло в эфир 1 февраля на площадках Китайской глобальной телевизионной сети CGTN.С Плющенко в видеоролике выступают китайская фигуристка Ли Цзыцзюнь, Алёна - первый полноценный виртуальный персонаж, созданный совместно китайскими и российскими разработчиками - а также знаменитый китайский кулинарный блогер и волонтеры пекинской "белой" Олимпиады.Акцент сделан на элементах зимних Олимпийских игр и народных традициях Пекина, а основным сюжетом является музыкальный эксперимент Алены, вдохновленной предстоящими играми. В видео с помощью искусственного интеллекта, виртуальной реальности, компьютерной анимации и других технических средств передается дух "высокотехнологичной зимней Олимпиады".Создатели ролика сделали аранжировку "Лебединого озера", в которую добавили элементы национальной и современной музыки. Танец Алены стилизован под самые известные элементы фигурного катания, чтобы подчеркнуть связь с зимними видами спорта.
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олимпийские игры, технологии, китай, пекин, китайская глобальная телевизионная сеть (cgtn)