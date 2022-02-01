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Тверские власти рассказали о планах по ремонту дорог
Тверские власти рассказали о планах по ремонту дорог - РИА Новости, 01.02.2022
Тверские власти рассказали о планах по ремонту дорог
В Тверской области за три года отремонтируют 2,5 тысячи километров региональных и местных автодорог, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T15:22
2022-02-01T15:22
2022-02-01T15:22
тверская область
экономика
тверская область
игорь руденя
жкх
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ТВЕРЬ, 1 фев - РИА Новости. В Тверской области за три года отремонтируют 2,5 тысячи километров региональных и местных автодорог, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.По информации пресс-службы регионального правительства, госпрограмма развития транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области на 2022 – 2024 годы рассматривалась во вторник на заседании областного кабинета министров."Реализация программы позволит нам модернизировать сеть автодорог, развивать экономику, социальную сферу. Отдельным направлением программы станет приведение в порядок сельских дорог. Также программа предусматривает реализацию крупных проектов. Это транспортная хорда, связывающая трассы М-9, М-10 и М-11, строительство "вылетных" магистралей в Твери на Бежецк, Кимры, Старицу. Будет продолжена реконструкция дорожной инфраструктуры к туристическим объектам и инвестиционным площадкам", - сказал Игорь Руденя.В пресс-службе напомнили, что в Твери стартовала реализация важного инфраструктурного проекта – строительство Западного моста в Твери.
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экономика, тверская область, игорь руденя, жкх