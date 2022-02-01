https://ria.ru/20220201/referendum-1770503784.html

В Белоруссию на референдум приедут 100-120 наблюдателей от СНГ

В Белоруссию на референдум приедут 100-120 наблюдателей от СНГ - РИА Новости, 01.02.2022

В Белоруссию на референдум приедут 100-120 наблюдателей от СНГ

В состав миссии наблюдателей от СНГ, которая будет работать на референдуме по внесению правок в конституцию Белоруссии, войдут 100-120 человек, сообщил во... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T15:53

2022-02-01T15:53

2022-02-01T16:30

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МИНСК, 1 фев – РИА Новости. В состав миссии наблюдателей от СНГ, которая будет работать на референдуме по внесению правок в конституцию Белоруссии, войдут 100-120 человек, сообщил во вторник в Минске первый заместитель председателя Исполкома СНГ, руководитель штаба миссии наблюдателей Леонид Анфимов."Всего, предполагается, в миссии от СНГ примут участие 100-120 наблюдателей", - сказал Анфимов журналистам. Он отметил, что сейчас идет формирование персонального состава миссии. Анфимов сообщил, что исполком СНГ направил письма с просьбой предложить своих представителей в состав миссии наблюдателей к президентам, министерствам иностранных дел и центризбиркомам стран Содружества. Возглавит миссию заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Ильхом Нематов.Анфимов добавил, что текущая миссия наблюдателей будет 116-я на постсоветском пространстве за время существования СНГ и 11-я по счету в Белоруссии, начиная с 2001 года. По его словам, в наблюдении за референдумом участие примут представители Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества, депутаты Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, сотрудники исполкома СНГ.Анфимов сообщил, что создан штаб миссии, идет работа по изучению белорусского законодательства по проведению референдумов, распределению будущих наблюдателей по регионам Белоруссии, готовятся информационные материалы для обеспечения работы наблюдателей. По его словам, основной состав миссии наблюдателей от СНГ прибудет в Белоруссию за 2-3 дня до основного голосования, они будут работать в различных регионах страны."Необходимо отметить, что все наблюдатели будут строго придерживаться законодательства Республики Беларусь при проведении мониторинга, строго следуя принципам политической нейтральности. Задача миссии – помочь обеспечить успешное и демократичное проведение республиканского референдума", - заявил Анфимов. По его словам, заявление об оценке референдума наблюдателями от СНГ ожидается 28 февраля.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом назначил референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию страны на 27 февраля. Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики Белоруссии, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.

https://ria.ru/20211227/belorussiya-1765717282.html

https://ria.ru/20220122/belorussiya-1769084597.html

https://ria.ru/20220118/belorussiya-1768402284.html

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белоруссия, в мире, снг, ильхом нематов