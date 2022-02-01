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Москва ждет реакции НАТО на послание по безопасности, заявил Лавров
Москва ждет реакции НАТО на послание по безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 01.02.2022
Москва ждет реакции НАТО на послание по безопасности, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона ожидает оперативной реакции от каждой страны НАТО, в том числе США, на направленное 1 февраля послание РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T22:03
2022-02-01T22:03
сша
канада
в мире
сергей лавров
россия
нато
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МОСКВА, 1 фев-РИА новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона ожидает оперативной реакции от каждой страны НАТО, в том числе США, на направленное 1 февраля послание о неделимости безопасности."Ожидаем оперативной реакции. Она не должна занять много времени – ведь речь идет о прояснении понимания, на основе которого Ваш президент (премьер) подписал соответствующие обязательства",- говорится в размещённом на сайте МИД тексте послания Лаврова главам внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда европейских стран. Послание посвящено тематике неделимости безопасности и было направлено 28 января этого года."Также исходим из того, что реакция на данное послание поступит в национальном качестве, поскольку упомянутые обязательства принимались каждым из наших государств индивидуально, а не от имени или в составе какого-либо блока",- говорится в документе.
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сша, канада, в мире, сергей лавров, россия, нато
22:03 01.02.2022
 
Москва ждет реакции НАТО на послание по безопасности, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Москва ждет реакции НАТО на послание о неделимости безопасности

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 1 фев-РИА новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона ожидает оперативной реакции от каждой страны НАТО, в том числе США, на направленное 1 февраля послание о неделимости безопасности.
"Ожидаем оперативной реакции. Она не должна занять много времени – ведь речь идет о прояснении понимания, на основе которого Ваш президент (премьер) подписал соответствующие обязательства",- говорится в размещённом на сайте МИД тексте послания Лаврова главам внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда европейских стран. Послание посвящено тематике неделимости безопасности и было направлено 28 января этого года.
"Также исходим из того, что реакция на данное послание поступит в национальном качестве, поскольку упомянутые обязательства принимались каждым из наших государств индивидуально, а не от имени или в составе какого-либо блока",- говорится в документе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
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