https://ria.ru/20220201/rassledovanie-1770442414.html
СК рассказал подробности поисков пропавшей под Новгородом девочки
СК рассказал подробности поисков пропавшей под Новгородом девочки - РИА Новости, 01.02.2022
СК рассказал подробности поисков пропавшей под Новгородом девочки
Пропавшая в Новгородской области девочка найдена мертвой на участке, расположенном неподалеку от ее дома, сообщается на сайте СК России. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T11:29
2022-02-01T11:29
2022-02-01T18:00
происшествия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Пропавшая в Новгородской области девочка найдена мертвой на участке, расположенном неподалеку от ее дома, сообщается на сайте СК России."В ходе поисковых мероприятий с использованием специальной техники, в том числе беспилотных аппаратов, удалось установить местонахождение тела ребенка — на участке, расположенном в районе проживания семьи. Назначены необходимые экспертизы. Ранее в рамках расследования уголовного дела по подозрению в совершении преступления были задержаны мать ребенка и ее сожитель, по ходатайству следствия они арестованы судом", — говорится в сообщении.Добавляется, что тело было найдено накануне, в ближайшее время следователи доложат о ходе расследования председателю СК России Александру Бастрыкину.Информация о пропаже ребенка 2020 года рождения в городе Холм поступила неделю назад. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Мать ребенка и ее сожителя задержали. Также заведено дело о халатности сотрудников комитета образования администрации района.У матери девочки есть семеро других детей, они ранее были помещены в детдома из-за трудной жизненной ситуации, сообщала детский омбудсмен региона Татьяна Ефимова.
https://ria.ru/20220201/poiski-1770421865.html
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происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:29 01.02.2022 (обновлено: 18:00 01.02.2022)
СК рассказал подробности поисков пропавшей под Новгородом девочки
Тело пропавшей под Новгородом девочки нашли на участке неподалеку от дома
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Пропавшая в Новгородской области девочка найдена мертвой на участке, расположенном неподалеку от ее дома, сообщается на сайте СК России.
"В ходе поисковых мероприятий с использованием специальной техники, в том числе беспилотных аппаратов, удалось установить местонахождение тела ребенка — на участке, расположенном в районе проживания семьи. Назначены необходимые экспертизы. Ранее в рамках расследования уголовного дела по подозрению в совершении преступления были задержаны мать ребенка и ее сожитель, по ходатайству следствия они арестованы судом", — говорится в сообщении.
Добавляется, что тело было найдено накануне, в ближайшее время следователи доложат о ходе расследования председателю СК России Александру Бастрыкину
.
Информация о пропаже ребенка 2020 года рождения в городе Холм поступила неделю назад. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Мать ребенка и ее сожителя задержали. Также заведено дело о халатности сотрудников комитета образования администрации района.
У матери девочки есть семеро других детей, они ранее были помещены в детдома из-за трудной жизненной ситуации, сообщала детский омбудсмен региона Татьяна Ефимова.