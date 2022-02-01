https://ria.ru/20220201/rassledovanie-1770442414.html

СК рассказал подробности поисков пропавшей под Новгородом девочки

СК рассказал подробности поисков пропавшей под Новгородом девочки - РИА Новости, 01.02.2022

СК рассказал подробности поисков пропавшей под Новгородом девочки

Пропавшая в Новгородской области девочка найдена мертвой на участке, расположенном неподалеку от ее дома, сообщается на сайте СК России. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T11:29

2022-02-01T11:29

2022-02-01T18:00

происшествия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Пропавшая в Новгородской области девочка найдена мертвой на участке, расположенном неподалеку от ее дома, сообщается на сайте СК России."В ходе поисковых мероприятий с использованием специальной техники, в том числе беспилотных аппаратов, удалось установить местонахождение тела ребенка — на участке, расположенном в районе проживания семьи. Назначены необходимые экспертизы. Ранее в рамках расследования уголовного дела по подозрению в совершении преступления были задержаны мать ребенка и ее сожитель, по ходатайству следствия они арестованы судом", — говорится в сообщении.Добавляется, что тело было найдено накануне, в ближайшее время следователи доложат о ходе расследования председателю СК России Александру Бастрыкину.Информация о пропаже ребенка 2020 года рождения в городе Холм поступила неделю назад. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Мать ребенка и ее сожителя задержали. Также заведено дело о халатности сотрудников комитета образования администрации района.У матери девочки есть семеро других детей, они ранее были помещены в детдома из-за трудной жизненной ситуации, сообщала детский омбудсмен региона Татьяна Ефимова.

https://ria.ru/20220201/poiski-1770421865.html

https://ria.ru/20220201/poiski-1770414052.html

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происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия