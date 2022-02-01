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Новости Подмосковья
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В Подмосковье за неделю расчистили от снега семь тысяч территорий
В Подмосковье за неделю расчистили от снега семь тысяч территорий - РИА Новости, 01.02.2022
В Подмосковье за неделю расчистили от снега семь тысяч территорий
За неделю в Московской области расчистили от снега 7 тысяч территорий, 6575 из которых - дворы, говорится на сайте регионального правительства со ссылкой на... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T14:39
2022-02-01T14:38
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. За неделю в Московской области расчистили от снега 7 тысяч территорий, 6575 из которых - дворы, говорится на сайте регионального правительства со ссылкой на Главное управление содержания территорий Подмосковья."За неделю сотрудниками Главного управления содержания территорий Московской области проверено 8 306 территорий. В том числе 6575 дворов, 840 внутриквартальных проездов, 831 общественное пространство. По итогам инспектирования устранено 15 164 нарушения. Приведено в порядок 7 тысяч территорий", - сказано в сообщении.Коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме, добавили в публикации.
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общество, московская область (подмосковье)
14:39 01.02.2022
 

В Подмосковье за неделю расчистили от снега семь тысяч территорий

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСнегопад в Подмосковье
Снегопад в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Снегопад в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. За неделю в Московской области расчистили от снега 7 тысяч территорий, 6575 из которых - дворы, говорится на сайте регионального правительства со ссылкой на Главное управление содержания территорий Подмосковья.
"За неделю сотрудниками Главного управления содержания территорий Московской области проверено 8 306 территорий. В том числе 6575 дворов, 840 внутриквартальных проездов, 831 общественное пространство. По итогам инспектирования устранено 15 164 нарушения. Приведено в порядок 7 тысяч территорий", - сказано в сообщении.
Коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме, добавили в публикации.
Сотрудник коммунальной службы убирает снег на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 13:04Новости Подмосковья
Количество выпавшего снега во дворах Подмосковья выросло в 2,5 раза
 
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