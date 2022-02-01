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В Подмосковье за неделю расчистили от снега семь тысяч территорий

В Подмосковье за неделю расчистили от снега семь тысяч территорий - РИА Новости, 01.02.2022

В Подмосковье за неделю расчистили от снега семь тысяч территорий

За неделю в Московской области расчистили от снега 7 тысяч территорий, 6575 из которых - дворы, говорится на сайте регионального правительства со ссылкой на... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T14:39

2022-02-01T14:39

2022-02-01T14:38

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. За неделю в Московской области расчистили от снега 7 тысяч территорий, 6575 из которых - дворы, говорится на сайте регионального правительства со ссылкой на Главное управление содержания территорий Подмосковья."За неделю сотрудниками Главного управления содержания территорий Московской области проверено 8 306 территорий. В том числе 6575 дворов, 840 внутриквартальных проездов, 831 общественное пространство. По итогам инспектирования устранено 15 164 нарушения. Приведено в порядок 7 тысяч территорий", - сказано в сообщении.Коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме, добавили в публикации.

https://ria.ru/20220117/podmoskove-1768196249.html

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общество, московская область (подмосковье)