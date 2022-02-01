Разоблачен главный западный миф о Путине

16:37 01.02.2022 (обновлено: 20:22 01.02.2022)
В США указали на разницу между мифическим и настоящим Путиным
The Nation назвал разницу между мифическим и настоящим Владимиром Путиным
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале "Манеж"
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Западные медиа намеренно выстраивают нелицеприятный образ российского президента Владимира Путина, чтобы прикрыть ошибки собственных политиков, пишет политолог Анатоль Ливен в журнале The Nation.
Автор статьи сравнил политику Путина с приписываемыми ему в американских и европейских СМИ качествами и пришел к выводу, что этот образ состоит из взаимоисключающих черт, невозможных в реальности.
"Чудовище "Пут’н" в западном воображении крайне цинично и заинтересовано только в собственной власти и прибыли, но в то же время готово пойти на колоссальный личный риск, чтобы расширить мощь своей державы. Оно правит страной, которая якобы представляет жалкие обнищавшие развалины и в то же время являет собой смертельную угрозу для некоторых из самых богатых и могущественных стран на земле", — перечислил Ливен.
Он подчеркнул, что настоящий Владимир Путин на деле доказал свою осторожность и уравновешенность на мировой арене. "Он ни разу не предпринял международной акции, которая фактически грозила бы войной с Западом или поражением России на региональном уровне. И это должно дать нам уверенность в том, что мы сможем выйти из нынешнего кризиса без катастрофы", — заявил Ливен.
Политолог назвал стремление российского лидера оградить границы своей страны от НАТО жизненно важным интересом, который разделяет и истеблишмент, и значительная часть населения. Кроме того, Ливен напомнил, что Штаты придерживаются подобных взглядов относительно собственной "зоны влияния".
"Для России (как и для США) это подразумевает исключение присутствия каких-либо враждебных военных союзов в непосредственной близости от их страны и сохранение важного права голоса в европейской безопасности", — пишет он.
Вчера, 19:24Генсек НАТО оценил боеспособность армии Украины
Эксперт отметил, что за время украинского кризиса Россия под руководством Владимира Путина добилась в первую очередь дипломатических успехов, высказав накопившиеся с 90-х годов претензии о гарантиях безопасности. В частности, он высоко оценил восстановление дипломатического диалога между Москвой и Вашингтоном и возвращение к активным действиям в "нормандском формате". Политолог указал, что именно украинская сторона не соблюдает Минские соглашения и не идет на предоставление расширенной автономии Донбассу, а Запад не спешит оказывать воздействие на украинских партнеров.
"Сейчас только мифологический "Пут’н" пошел бы на Киев и в Центральную Украину, не говоря уже о нападении на Польшу или Прибалтику. Эти нелепые западные фантазии порождены отчасти настоящей паранойей, отчасти представителями американских и европейских политиков, которым необходимо демонизировать Россию, чтобы прикрыть собственные ужасающие ошибки и ложь последних 30 лет, а отчасти расчетами на то, чтобы позволить НАТО, этому хору воинов-комиков демонстрировать свое героическое сопротивление угрозе, которой на самом деле не существует", — подытожил Ливен.
Украинский вопрос и переговоры с Западом
В последние месяцы Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории.
Российская сторона также напоминает, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не исполняет Минские соглашения. Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и проведение конституционной реформы. При этом сейчас украинское руководство сосредоточило на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры проигнорировали в своем письменном ответе.