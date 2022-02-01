Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220201/puteshestviya-1770376152.html
Путешественники рассказали о самых интересных происшествиях в круизах
Путешественники рассказали о самых интересных происшествиях в круизах - РИА Новости, 01.02.2022
Путешественники рассказали о самых интересных происшествиях в круизах
Туристы, путешествующие на круизных лайнерах, поделились произошедшими с ними на корабле историями, сообщает Express. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T05:05
2022-02-01T05:05
туризм
колумбия
youtube
новости - туризм
пассажиры
круизы
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768977481_0:360:1920:1440_1920x0_80_0_0_353496a6b5b1e95348713ae471dca1d3.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Туристы, путешествующие на круизных лайнерах, поделились произошедшими с ними на корабле историями, сообщает Express."На балконе одной из кают стояла обнаженная пьяная женщина, которая устроила шоу для несколько сотен пассажиров, сотрудников порта и случайных прохожих", — делится на форуме любителей морских поездок пользователь Blazer Beau. В путевки часто включено безлимитное употребление алкоголя на борту. И некоторые пассажиры этим вовсю пользуются. Один из бывших членов экипажа, проработавший в море два года, рассказал, как один мужчина чуть не погиб. "Гость напился в баре, ушел в каюту, разругался с женой, которая выгнала его на балкон. Он спрыгнул за борт и остался жив лишь потому, что упал в спасательную шлюпку двумя палубами ниже", — написал пользователь Bestbet133. Бедолага не пострадал, но через несколько часов капитан высадил его в ближайшем порту. Жена продолжила путешествие без мужа.Другой турист рассказал, как в Колумбии чуть не оставили четырех опоздавших пассажиров. Трап уже убрали, но корабль был у пирса. В течение часа они не могли подняться на борт и в панике бегали вдоль набережной, вспоминал он."Это мой любимый жанр на YouTube — "забеги по пирсу". Не сомневайтесь, если вам когда-нибудь придется нестись со всех ног, потому что вы опаздываете на лайнер, кто-то с балкона обязательно снимет ваш кросс для соцсетей", — добавляет еще один пользователь форума.
https://ria.ru/20220118/puteshestviya-1768240202.html
https://ria.ru/20220114/puteshestviya-1767661318.html
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768977481_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_ed9f5f145ad11c0829b802010bb17ebd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
колумбия, youtube, новости - туризм, пассажиры, круизы, туризм
05:05 01.02.2022
 
Путешественники рассказали о самых интересных происшествиях в круизах

Дебоши, падения за борт и опоздания — самые запомнившиеся пассажирам круизов происшествия

© Pixabay / luckysilver1Круизное судно
Круизное судно - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© Pixabay / luckysilver1
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Туристы, путешествующие на круизных лайнерах, поделились произошедшими с ними на корабле историями, сообщает Express.
"На балконе одной из кают стояла обнаженная пьяная женщина, которая устроила шоу для несколько сотен пассажиров, сотрудников порта и случайных прохожих", — делится на форуме любителей морских поездок пользователь Blazer Beau.
В путевки часто включено безлимитное употребление алкоголя на борту. И некоторые пассажиры этим вовсю пользуются. Один из бывших членов экипажа, проработавший в море два года, рассказал, как один мужчина чуть не погиб.
"Гость напился в баре, ушел в каюту, разругался с женой, которая выгнала его на балкон. Он спрыгнул за борт и остался жив лишь потому, что упал в спасательную шлюпку двумя палубами ниже", — написал пользователь Bestbet133. Бедолага не пострадал, но через несколько часов капитан высадил его в ближайшем порту. Жена продолжила путешествие без мужа.
Набережная Брюгге у реки Малая Кокшага в Йошкар-Оле - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 08:00Туризм
Россия или нет? Угадайте наши "двойники" известных достопримечательностей
Другой турист рассказал, как в Колумбии чуть не оставили четырех опоздавших пассажиров. Трап уже убрали, но корабль был у пирса. В течение часа они не могли подняться на борт и в панике бегали вдоль набережной, вспоминал он.
"Это мой любимый жанр на YouTube — "забеги по пирсу". Не сомневайтесь, если вам когда-нибудь придется нестись со всех ног, потому что вы опаздываете на лайнер, кто-то с балкона обязательно снимет ваш кросс для соцсетей", — добавляет еще один пользователь форума.
Круизный лайнер Black Watch - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 07:05Туризм
Туристы рассказали, как сэкономить при покупке круиза
 
ТуризмКолумбияYouTubeНовости - ТуризмпассажирыкруизыТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала