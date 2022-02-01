https://ria.ru/20220201/puteshestviya-1770376152.html

Путешественники рассказали о самых интересных происшествиях в круизах

Путешественники рассказали о самых интересных происшествиях в круизах - РИА Новости, 01.02.2022

Путешественники рассказали о самых интересных происшествиях в круизах

Туристы, путешествующие на круизных лайнерах, поделились произошедшими с ними на корабле историями, сообщает Express. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T05:05

2022-02-01T05:05

2022-02-01T05:05

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Туристы, путешествующие на круизных лайнерах, поделились произошедшими с ними на корабле историями, сообщает Express."На балконе одной из кают стояла обнаженная пьяная женщина, которая устроила шоу для несколько сотен пассажиров, сотрудников порта и случайных прохожих", — делится на форуме любителей морских поездок пользователь Blazer Beau. В путевки часто включено безлимитное употребление алкоголя на борту. И некоторые пассажиры этим вовсю пользуются. Один из бывших членов экипажа, проработавший в море два года, рассказал, как один мужчина чуть не погиб. "Гость напился в баре, ушел в каюту, разругался с женой, которая выгнала его на балкон. Он спрыгнул за борт и остался жив лишь потому, что упал в спасательную шлюпку двумя палубами ниже", — написал пользователь Bestbet133. Бедолага не пострадал, но через несколько часов капитан высадил его в ближайшем порту. Жена продолжила путешествие без мужа.Другой турист рассказал, как в Колумбии чуть не оставили четырех опоздавших пассажиров. Трап уже убрали, но корабль был у пирса. В течение часа они не могли подняться на борт и в панике бегали вдоль набережной, вспоминал он."Это мой любимый жанр на YouTube — "забеги по пирсу". Не сомневайтесь, если вам когда-нибудь придется нестись со всех ног, потому что вы опаздываете на лайнер, кто-то с балкона обязательно снимет ваш кросс для соцсетей", — добавляет еще один пользователь форума.

https://ria.ru/20220118/puteshestviya-1768240202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

колумбия, youtube, новости - туризм, пассажиры, круизы, туризм