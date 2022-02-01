https://ria.ru/20220201/provokatsii-1770581838.html

ДНР и ЛНР не исключают провокаций со стороны Киева, заявил Небензя

ДНР и ЛНР не исключают провокаций со стороны Киева, заявил Небензя - РИА Новости, 01.02.2022

ДНР и ЛНР не исключают провокаций со стороны Киева, заявил Небензя

Непризнанные Донецкая и Луганская народные республики не исключают, что Киев предпримет против них провокации, заявил на брифинге постпред РФ при ООН Василий... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T22:17

2022-02-01T22:17

2022-02-01T22:17

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ООН, 1 фев – РИА Новости. Непризнанные Донецкая и Луганская народные республики не исключают, что Киев предпримет против них провокации, заявил на брифинге постпред РФ при ООН Василий Небензя."Обе республики… не исключают опасных провокаций, которые могут привести к боевым действиям", - сказал Небензя.При этом он указал, что продолжающееся снабжение Украины оружием со стороны США является нарушением минских соглашений.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220201/ukraina-1770568509.html

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киев

сша

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