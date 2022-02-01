https://ria.ru/20220201/pozhertvovaniya-1770406743.html

Сторонники Трампа собрали 51 миллион долларов пожертвований за полгода

Сторонники Трампа собрали 51 миллион долларов пожертвований за полгода - РИА Новости, 01.02.2022

Сторонники Трампа собрали 51 миллион долларов пожертвований за полгода

Политические комитеты, выступающие в поддержку экс-президента США Дональда Трампа, собрали пожертвования в размере 51 миллиона долларов США с 1 июля по 31... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T05:40

2022-02-01T05:40

2022-02-01T05:40

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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Политические комитеты, выступающие в поддержку экс-президента США Дональда Трампа, собрали пожертвования в размере 51 миллиона долларов США с 1 июля по 31 декабря прошлого года, сообщил в Twitter представитель пресс-службы Трампа Тейлор Будович.Теперь комитеты располагают суммой в 121 миллион долларов, следует из заявления. В комитеты поступило более 1,6 миллиона пожертвований, размер среднего пожертвования составил 31 доллар.Ранее Трамп на митинге своих сторонников в Техасе пообещал, что его соратники по Республиканской партии получат большинство в обеих палатах конгресса по итогам ноябрьских промежуточных выборов, а в 2024 году вернутся в Белый дом. При этом он не уточнил, намерен ли выдвигать свою кандидатуру на будущих президентских выборах.

https://radiosputnik.ria.ru/20220130/ukraina-ssha-1770172498.html

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