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"Северный поток — 2" позволит немцам сократить счет за газ, заявил посол

"Северный поток — 2" позволит немцам сократить счет за газ, заявил посол - РИА Новости, 01.02.2022

"Северный поток — 2" позволит немцам сократить счет за газ, заявил посол

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что "Северный поток 2" позволит немецким потребителям не платить так много за газ, а Россия ни разу не давала... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T16:34

2022-02-01T16:34

2022-02-01T16:34

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БЕРЛИН, 1 фев - РИА Новости. Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что "Северный поток 2" позволит немецким потребителям не платить так много за газ, а Россия ни разу не давала повода усомниться в своей надежности как поставщика.В интервью немецкому телеканалу n-tv Нечаев отметил, что "Северный поток 2" - это "международный проект, взаимовыгодная история"."Мы поставляем газ по хорошим ценам на основе долгосрочных контрактов. Германия станет покупателем номер один в Европе, и немецким потребителям больше не придется платить так много", - сказал российский посол.По его словам, Россия в течение 50 лет поставляет газ в Германию. "Ни разу мы не давали повода полагать, что мы ненадежные поставщики", - указал Нечаев."Северный поток 2" - новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Проект газопровода "Северный поток 2" проходит сертификацию в германском регуляторе. Этот процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда этот регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии. ЕК в процессе формирования своего заключения намерена проконсультироваться с Украиной.

https://ria.ru/20220131/energopolitika-1770389062.html

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цены на нефть, украина, россия, европа, еврокомиссия, северный поток — 2, в мире, германия