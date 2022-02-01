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"Нашли в огороде". Подробности о погибшей под Новгородом двухлетней девочке
В деле погибшей под Новгородом двухлетней девочки появились подробности - РИА Новости, 01.02.2022
"Нашли в огороде". Подробности о погибшей под Новгородом двухлетней девочке
Двухлетняя девочка из города Холм Новгородской области, которую разыскивали с 25 января, могла погибнуть от холода. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T09:37
2022-02-01T15:46
происшествия
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Двухлетняя девочка из города Холм Новгородской области, которую разыскивали с 25 января, могла погибнуть от холода. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на источники.По информации СМИ, волонтеры обнаружили погибшего ребенка в огороде соседнего участка. Следователи допускают, что девочка поздно вечером самостоятельно ушла из дома и замерзла.При первичном осмотре тела следов насилия не обнаружили. Точную причину смерти определят эксперты.Ранее против матери ребенка возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного второй частью 105-й статьи Уголовного кодекса "Убийство малолетнего". Ее сожителя также задержали.Против местных органов опеки завели дело по первой части 293-й статьи, так как еще в декабре 2020 года у женщины забрали семерых детей и отправили в детдом, но малолетнюю девочку оставили из-за ее возраста.
https://ria.ru/20220201/poiski-1770414052.html
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происшествия
09:37 01.02.2022 (обновлено: 15:46 01.02.2022)
 
В деле погибшей под Новгородом двухлетней девочки появились подробности

СМИ назвали предварительную причину гибели двухлетней девочки из Новгородской области

© РИА Новости / Николай Гернет / Перейти в фотобанкСотрудник Следственного комитета РФ
Сотрудник Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Николай Гернет
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Двухлетняя девочка из города Холм Новгородской области, которую разыскивали с 25 января, могла погибнуть от холода. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на источники.
По информации СМИ, волонтеры обнаружили погибшего ребенка в огороде соседнего участка. Следователи допускают, что девочка поздно вечером самостоятельно ушла из дома и замерзла.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
08:21
Волонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки
При первичном осмотре тела следов насилия не обнаружили. Точную причину смерти определят эксперты.
Ранее против матери ребенка возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного второй частью 105-й статьи Уголовного кодекса "Убийство малолетнего". Ее сожителя также задержали.
Против местных органов опеки завели дело по первой части 293-й статьи, так как еще в декабре 2020 года у женщины забрали семерых детей и отправили в детдом, но малолетнюю девочку оставили из-за ее возраста.
Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
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