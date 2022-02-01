https://ria.ru/20220201/poiski-1770421865.html
"Нашли в огороде". Подробности о погибшей под Новгородом двухлетней девочке
В деле погибшей под Новгородом двухлетней девочки появились подробности - РИА Новости, 01.02.2022
"Нашли в огороде". Подробности о погибшей под Новгородом двухлетней девочке
Двухлетняя девочка из города Холм Новгородской области, которую разыскивали с 25 января, могла погибнуть от холода. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T09:37
2022-02-01T09:37
2022-02-01T15:46
происшествия
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Двухлетняя девочка из города Холм Новгородской области, которую разыскивали с 25 января, могла погибнуть от холода. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на источники.По информации СМИ, волонтеры обнаружили погибшего ребенка в огороде соседнего участка. Следователи допускают, что девочка поздно вечером самостоятельно ушла из дома и замерзла.При первичном осмотре тела следов насилия не обнаружили. Точную причину смерти определят эксперты.Ранее против матери ребенка возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного второй частью 105-й статьи Уголовного кодекса "Убийство малолетнего". Ее сожителя также задержали.Против местных органов опеки завели дело по первой части 293-й статьи, так как еще в декабре 2020 года у женщины забрали семерых детей и отправили в детдом, но малолетнюю девочку оставили из-за ее возраста.
https://ria.ru/20220201/poiski-1770414052.html
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происшествия
09:37 01.02.2022 (обновлено: 15:46 01.02.2022)
В деле погибшей под Новгородом двухлетней девочки появились подробности
СМИ назвали предварительную причину гибели двухлетней девочки из Новгородской области
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости.
Двухлетняя девочка из города Холм Новгородской области, которую разыскивали с 25 января, могла погибнуть от холода. Об этом сообщили "Известия
" со ссылкой на источники.
По информации СМИ, волонтеры обнаружили погибшего ребенка в огороде соседнего участка. Следователи допускают, что девочка поздно вечером самостоятельно ушла из дома и замерзла.
При первичном осмотре тела следов насилия не обнаружили. Точную причину смерти определят эксперты.
Ранее против матери ребенка возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного второй частью 105-й статьи Уголовного кодекса "Убийство малолетнего". Ее сожителя также задержали.
Против местных органов опеки завели дело по первой части 293-й статьи, так как еще в декабре 2020 года у женщины забрали семерых детей и отправили в детдом, но малолетнюю девочку оставили из-за ее возраста.