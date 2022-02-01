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Волонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки
Волонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки - РИА Новости, 01.02.2022
Волонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки
Обнаружено тело двухлетней девочки, пропавшей в городе Холм Новгородской области, сообщили волонтеры ПСО "Феникс" на странице организации в соцсетях. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T08:21
2022-02-01T09:43
происшествия
новгородская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Обнаружено тело двухлетней девочки, пропавшей в городе Холм Новгородской области, сообщили волонтеры ПСО "Феникс" на странице организации в соцсетях."Найдена. Погибла", - говорится в сообщении.Информация о пропаже ребенка 2020 года рождения в городе Холм поступила неделю назад. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Мать ребенка и ее сожителя задержали. Также заведено дело о халатности сотрудников комитета образования администрации района.У матери девочки есть семеро других детей, они ранее были помещены в детдома из-за трудной жизненной ситуации, сообщала детский омбудсмен региона Татьяна Ефимова.
https://ria.ru/20220127/khalatnost-1769788623.html
https://ria.ru/20220126/devochka-1769561840.html
новгородская область
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происшествия, новгородская область
08:21 01.02.2022 (обновлено: 09:43 01.02.2022)
 
Волонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки

Волонтеры нашли тело двухлетней девочки, пропавшей в городе Холм под Новгородом в январе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Обнаружено тело двухлетней девочки, пропавшей в городе Холм Новгородской области, сообщили волонтеры ПСО "Феникс" на странице организации в соцсетях.
"Найдена. Погибла", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января, 14:10
СК возбудил дело о халатности после исчезновения девочки под Новгородом
Информация о пропаже ребенка 2020 года рождения в городе Холм поступила неделю назад. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Мать ребенка и ее сожителя задержали. Также заведено дело о халатности сотрудников комитета образования администрации района.
У матери девочки есть семеро других детей, они ранее были помещены в детдома из-за трудной жизненной ситуации, сообщала детский омбудсмен региона Татьяна Ефимова.
Руки ребенка и матери - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 11:15
Омбудсмен рассказала о семье пропавшей под Новгородом девочки
 
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