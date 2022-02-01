https://ria.ru/20220201/poiski-1770414052.html

Волонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки

Волонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки - РИА Новости, 01.02.2022

Волонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки

Обнаружено тело двухлетней девочки, пропавшей в городе Холм Новгородской области, сообщили волонтеры ПСО "Феникс" на странице организации в соцсетях. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T08:21

2022-02-01T08:21

2022-02-01T09:43

происшествия

новгородская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Обнаружено тело двухлетней девочки, пропавшей в городе Холм Новгородской области, сообщили волонтеры ПСО "Феникс" на странице организации в соцсетях."Найдена. Погибла", - говорится в сообщении.Информация о пропаже ребенка 2020 года рождения в городе Холм поступила неделю назад. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Мать ребенка и ее сожителя задержали. Также заведено дело о халатности сотрудников комитета образования администрации района.У матери девочки есть семеро других детей, они ранее были помещены в детдома из-за трудной жизненной ситуации, сообщала детский омбудсмен региона Татьяна Ефимова.

https://ria.ru/20220127/khalatnost-1769788623.html

https://ria.ru/20220126/devochka-1769561840.html

новгородская область

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2022

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происшествия, новгородская область