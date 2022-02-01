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Волонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки
Волонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки - РИА Новости, 01.02.2022
Волонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки
Обнаружено тело двухлетней девочки, пропавшей в городе Холм Новгородской области, сообщили волонтеры ПСО "Феникс" на странице организации в соцсетях. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T08:21
2022-02-01T08:21
2022-02-01T09:43
происшествия
новгородская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Обнаружено тело двухлетней девочки, пропавшей в городе Холм Новгородской области, сообщили волонтеры ПСО "Феникс" на странице организации в соцсетях."Найдена. Погибла", - говорится в сообщении.Информация о пропаже ребенка 2020 года рождения в городе Холм поступила неделю назад. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Мать ребенка и ее сожителя задержали. Также заведено дело о халатности сотрудников комитета образования администрации района.У матери девочки есть семеро других детей, они ранее были помещены в детдома из-за трудной жизненной ситуации, сообщала детский омбудсмен региона Татьяна Ефимова.
https://ria.ru/20220127/khalatnost-1769788623.html
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происшествия, новгородская область
08:21 01.02.2022 (обновлено: 09:43 01.02.2022)
Волонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки
Волонтеры нашли тело двухлетней девочки, пропавшей в городе Холм под Новгородом в январе
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Обнаружено тело двухлетней девочки, пропавшей в городе Холм Новгородской области, сообщили волонтеры ПСО "Феникс" на странице организации в соцсетях.
"Найдена. Погибла", - говорится в сообщении.
Информация о пропаже ребенка 2020 года рождения в городе Холм поступила неделю назад. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Мать ребенка и ее сожителя задержали. Также заведено дело о халатности сотрудников комитета образования администрации района.
У матери девочки есть семеро других детей, они ранее были помещены в детдома из-за трудной жизненной ситуации, сообщала детский омбудсмен региона Татьяна Ефимова.