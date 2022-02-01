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Синоптики рассказали, каким будет февраль в Москве
Синоптики рассказали, каким будет февраль в Москве - РИА Новости, 01.02.2022
Синоптики рассказали, каким будет февраль в Москве
Февраль в Москве ожидается довольно мягким, без сибирских морозов, с умеренным количеством осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T07:08
2022-02-01T07:08
2022-02-01T10:26
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Февраль в Москве ожидается довольно мягким, без сибирских морозов, с умеренным количеством осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Согласно долгосрочным прогнозам, среднемесячная температура воздуха при норме ночью в минус 11,1 градуса и днем в минус 4,2 на два-четыре градуса превысит многолетние значения.Максимальное отклонение от нормы, по словам Тишковца, ожидается в начале месяца, к середине февраля возможно одно арктическое вторжение, из-за чего аномалия уменьшится и столбики термометров даже сумеют ненадолго вернутся в свое климатическое русло. Однако в конце календарной зимы температура вновь поднимется выше средних значений."При этом осадков выпадет как минимум положенная норма, которая составляет 36 миллиметров, как максимум — немного превысит ее, но не более чем на десять процентов. Наибольший вклад — до 40% от месячного объема — в показания осадкомера внесет первая декада", — добавил Тишковец.Такую погоду сформируют воздушные массы с Атлантики, из-за которых температурный фон в Москве составит около минус пяти градусов.
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общество, москва
07:08 01.02.2022 (обновлено: 10:26 01.02.2022)
Синоптики рассказали, каким будет февраль в Москве
Синоптик "Фобоса" Тишковец: в Москве ожидается мягкий февраль без сибирских морозов
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Февраль в Москве ожидается довольно мягким, без сибирских морозов, с умеренным количеством осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Февраль, несмотря на свой суровый нрав, не просто подхватит теплую эстафету января, но и увеличит аномалию", — рассказал синоптик.
Согласно долгосрочным прогнозам, среднемесячная температура воздуха при норме ночью в минус 11,1 градуса и днем в минус 4,2 на два-четыре градуса превысит многолетние значения.
Максимальное отклонение от нормы, по словам Тишковца, ожидается в начале месяца, к середине февраля возможно одно арктическое вторжение, из-за чего аномалия уменьшится и столбики термометров даже сумеют ненадолго вернутся в свое климатическое русло. Однако в конце календарной зимы температура вновь поднимется выше средних значений.
"При этом осадков выпадет как минимум положенная норма, которая составляет 36 миллиметров, как максимум — немного превысит ее, но не более чем на десять процентов. Наибольший вклад — до 40% от месячного объема — в показания осадкомера внесет первая декада", — добавил Тишковец.
Такую погоду сформируют воздушные массы с Атлантики, из-за которых температурный фон в Москве составит около минус пяти градусов.