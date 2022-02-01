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Госдеп подтвердил получение от России ответа на предложение по деэскалации
Госдеп подтвердил получение от России ответа на предложение по деэскалации - РИА Новости, 01.02.2022
Госдеп подтвердил получение от России ответа на предложение по деэскалации
США получили от России ответ на свое предложение по деэскалации ситуации на Украине, подтвердили РИА Новости в Госдепартаменте. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T02:17
2022-02-01T13:43
в мире
украина
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. США получили от России ответ на свое предложение по деэскалации ситуации на Украине, подтвердили РИА Новости в Госдепартаменте.Ранее о получении ответа сообщило агентство Associated Press.Он назвал непродуктивными переговоры в публичном пространстве и заявил, что США оставят на усмотрение России возможность обсуждения этого ответа.По утверждению представителя Госдепа, Вашингтон привержен диалогу с Москвой по вопросам безопасности, включая украинский кризис, и намерен продолжать тесные консультации со своими союзниками и партнерами, включая Киев.Дискуссия о гарантиях безопасностиВ конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.В январе по этому вопросу прошла серия консультаций между Россией, США и альянсом: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО, а 13 января — на площадке ОБСЕ. Еще до начала переговоров Вашингтон называл некоторые пункты проекта неприемлемыми, Москва отмечала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.В прошлую среду США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва их изучает.Украинский вопросВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе. В частности, 24 января стало известно о переброске датского фрегата на Балтику и четырех датских истребителей в Литву, испанских кораблей и нидерландских истребителей в Болгарию, а также возможной отправке французских подразделений в Румынию.В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220131/ukraina-1770376771.html
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в мире, украина, сша, россия
02:17 01.02.2022 (обновлено: 13:43 01.02.2022)
 
Госдеп подтвердил получение от России ответа на предложение по деэскалации

Госдеп США: Россия направила ответ на предложения по деэскалации ситуации на Украине

© AP Photo / Mandel NganПредставитель Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга по ситуации на Украине
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга по ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© AP Photo / Mandel Ngan
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга по ситуации на Украине
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. США получили от России ответ на свое предложение по деэскалации ситуации на Украине, подтвердили РИА Новости в Госдепартаменте.
Ранее о получении ответа сообщило агентство Associated Press.

"Мы готовы подтвердить, что получили письменный ответ от России, — сказал представитель американского дипведомства.

Он назвал непродуктивными переговоры в публичном пространстве и заявил, что США оставят на усмотрение России возможность обсуждения этого ответа.
По утверждению представителя Госдепа, Вашингтон привержен диалогу с Москвой по вопросам безопасности, включая украинский кризис, и намерен продолжать тесные консультации со своими союзниками и партнерами, включая Киев.
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Дискуссия о гарантиях безопасности

В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.
В январе по этому вопросу прошла серия консультаций между Россией, США и альянсом: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО, а 13 января — на площадке ОБСЕ. Еще до начала переговоров Вашингтон называл некоторые пункты проекта неприемлемыми, Москва отмечала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.
В прошлую среду США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва их изучает.
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Украинский вопрос

В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе. В частности, 24 января стало известно о переброске датского фрегата на Балтику и четырех датских истребителей в Литву, испанских кораблей и нидерландских истребителей в Болгарию, а также возможной отправке французских подразделений в Румынию.
В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
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