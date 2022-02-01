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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220201/podmoskove-1770508810.html
В Подмосковье для пациентов с ОРВИ открыта запись к врачу на вечерние часы
В Подмосковье для пациентов с ОРВИ открыта запись к врачу на вечерние часы - РИА Новости, 01.02.2022
В Подмосковье для пациентов с ОРВИ открыта запись к врачу на вечерние часы
В Подмосковье с 1 февраля для удобства пациентов с ОРВИ открывается плановая запись к дежурному врачу на вечерние часы, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T16:17
2022-02-01T16:17
новости подмосковья
орви
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В Подмосковье с 1 февраля для удобства пациентов с ОРВИ открывается плановая запись к дежурному врачу на вечерние часы, сообщает пресс-служба облправительства."В Подмосковье по-прежнему ежедневно выявляется большое количество заболевших COVID-19. Мы усилили первичное звено дополнительными врачами. Отменили запись на прием. Прошедшая неделя показала, что пиковая нагрузка приходится на утренние часы в интервале с 8:00 до 12:00 часов. Для удобства жителей с симптомами ОРВИ мы открываем возможность записи на прием к специалисту с 16:00 до 20:00. Это позволит жителям спланировать свой визит заранее, при этом возможность обратиться без записи у жителей сохраняется", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области - министра здравоохранения Светланы Стригунковой.Как отметили в пресс-службе, плановая запись к врачам-специалистам в вечерние часы позволит улучшить доступность медицинской помощи для жителей и распределить нагрузку на медиков. При этом, при появлении признаков респираторного заболевания жители по-прежнему могут прийти в медучреждение самостоятельно, без предварительной записи, ежедневно с 8:00 до 20:00 – без выходных.Записаться на прием можно через региональный портал госуслуг, а также по единому номеру 122. Медицинский специалист проведет консультацию и возьмет ПЦР-тест на COVID-19.
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московская область (подмосковье)
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орви, здоровье - общество, московская область (подмосковье), светлана стригункова
16:17 01.02.2022
 

В Подмосковье для пациентов с ОРВИ открыта запись к врачу на вечерние часы

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСтетоскоп
Стетоскоп - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В Подмосковье с 1 февраля для удобства пациентов с ОРВИ открывается плановая запись к дежурному врачу на вечерние часы, сообщает пресс-служба облправительства.
Подмосковье по-прежнему ежедневно выявляется большое количество заболевших COVID-19. Мы усилили первичное звено дополнительными врачами. Отменили запись на прием. Прошедшая неделя показала, что пиковая нагрузка приходится на утренние часы в интервале с 8:00 до 12:00 часов. Для удобства жителей с симптомами ОРВИ мы открываем возможность записи на прием к специалисту с 16:00 до 20:00. Это позволит жителям спланировать свой визит заранее, при этом возможность обратиться без записи у жителей сохраняется", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области - министра здравоохранения Светланы Стригунковой.
Медики с пациентами в реанимационном отделении краевой больницы Краснодара - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
12:26Новости Подмосковья
В Подмосковье появятся поселки для медиков
Как отметили в пресс-службе, плановая запись к врачам-специалистам в вечерние часы позволит улучшить доступность медицинской помощи для жителей и распределить нагрузку на медиков. При этом, при появлении признаков респираторного заболевания жители по-прежнему могут прийти в медучреждение самостоятельно, без предварительной записи, ежедневно с 8:00 до 20:00 – без выходных.
Записаться на прием можно через региональный портал госуслуг, а также по единому номеру 122. Медицинский специалист проведет консультацию и возьмет ПЦР-тест на COVID-19.
 
Новости ПодмосковьяОРВИЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
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