https://ria.ru/20220201/podmoskove-1770508810.html

В Подмосковье для пациентов с ОРВИ открыта запись к врачу на вечерние часы

В Подмосковье для пациентов с ОРВИ открыта запись к врачу на вечерние часы - РИА Новости, 01.02.2022

В Подмосковье для пациентов с ОРВИ открыта запись к врачу на вечерние часы

В Подмосковье с 1 февраля для удобства пациентов с ОРВИ открывается плановая запись к дежурному врачу на вечерние часы, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T16:17

2022-02-01T16:17

2022-02-01T16:17

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светлана стригункова

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В Подмосковье с 1 февраля для удобства пациентов с ОРВИ открывается плановая запись к дежурному врачу на вечерние часы, сообщает пресс-служба облправительства."В Подмосковье по-прежнему ежедневно выявляется большое количество заболевших COVID-19. Мы усилили первичное звено дополнительными врачами. Отменили запись на прием. Прошедшая неделя показала, что пиковая нагрузка приходится на утренние часы в интервале с 8:00 до 12:00 часов. Для удобства жителей с симптомами ОРВИ мы открываем возможность записи на прием к специалисту с 16:00 до 20:00. Это позволит жителям спланировать свой визит заранее, при этом возможность обратиться без записи у жителей сохраняется", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области - министра здравоохранения Светланы Стригунковой.Как отметили в пресс-службе, плановая запись к врачам-специалистам в вечерние часы позволит улучшить доступность медицинской помощи для жителей и распределить нагрузку на медиков. При этом, при появлении признаков респираторного заболевания жители по-прежнему могут прийти в медучреждение самостоятельно, без предварительной записи, ежедневно с 8:00 до 20:00 – без выходных.Записаться на прием можно через региональный портал госуслуг, а также по единому номеру 122. Медицинский специалист проведет консультацию и возьмет ПЦР-тест на COVID-19.

https://realty.ria.ru/20220201/mediki-1770458024.html

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орви, здоровье - общество, московская область (подмосковье), светлана стригункова