Визит Джонсона в Киев станет демонстрацией поддержки, заявили в Британии
В Британии заявили, что визит Джонсона в Киев станет демонстрацией поддержки Украины
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
ЛОНДОН, 1 фев - РИА Новости. Визит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона станет демонстрацией поддержи Киева, заявила пресс-служба британского премьера.
Борис Джонсон должен посетить Украину во вторник в сопровождении главы МИД Лиз Трасс, однако министр накануне поездки заразилась коронавирусом и ушла на самоизоляцию. Состоится ли визит Джонсона, пока неизвестно.
"Премьер министр отправляется в Киев в качестве демонстрации поддержки Украины", - сообщила пресс-служба Джонсона.
Сообщается, что Джонсон обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским "враждебную активность" России.
"Это важная неделя дипломатии, премьер министр форсирует дипломатические усилия и надеется переговорить с президентом Путиным и другими лидерами на этой неделе. Переговоры с президентом Зеленским коснутся всего спектра стратегической поддержки Украины Великобританией", - сообщила пресс-служба Джонсона.
В последний раз Джонсон и Зеленский разговаривали 13 января. В октябре 2020 года Зеленский посетил с визитом Великобританию.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить большее число военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее – это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Как подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.