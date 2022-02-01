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В Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умерших
В Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умерших - РИА Новости, 01.02.2022
В Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умерших
Сотрудники патологоанатомического отделения Находкинской городской больницы брали поборы с родственников умерших, идет служебная проверка, сообщает... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T08:39
2022-02-01T08:39
происшествия
приморский край
находка
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ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Сотрудники патологоанатомического отделения Находкинской городской больницы брали поборы с родственников умерших, идет служебная проверка, сообщает правительство Приморья."Администрация Находкинской городской больницы вскрыла факты поборов, взимавшихся сотрудниками патологоанатомического отделения с родственников умерших. Ведется служебная проверка, по итогам которой информация будет передана в правоохранительные органы для принятия мер реагирования", - говорится в сообщении.Руководство больницы привлекает специалистов из медучреждений региона, чтобы не останавливать работу патологоанатомического отделения.В Минздраве Приморья РИА Новости уточнили, что информация о том, за что в отделении брали поборы, пока не разглашается.
https://realty.ria.ru/20210607/zhile-1736044137.html
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приморский край
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происшествия, приморский край, находка
08:39 01.02.2022
 
В Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умерших

Администрация Находкинской горбольницы вскрыла факты поборов с родственников умерших

© Depositphotos / sudok1Коридор в больнице
Коридор в больнице - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© Depositphotos / sudok1
Коридор в больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Сотрудники патологоанатомического отделения Находкинской городской больницы брали поборы с родственников умерших, идет служебная проверка, сообщает правительство Приморья.
"Администрация Находкинской городской больницы вскрыла факты поборов, взимавшихся сотрудниками патологоанатомического отделения с родственников умерших. Ведется служебная проверка, по итогам которой информация будет передана в правоохранительные органы для принятия мер реагирования", - говорится в сообщении.
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Руководство больницы привлекает специалистов из медучреждений региона, чтобы не останавливать работу патологоанатомического отделения.
В Минздраве Приморья РИА Новости уточнили, что информация о том, за что в отделении брали поборы, пока не разглашается.
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