https://ria.ru/20220201/pobory-1770415148.html

В Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умерших

В Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умерших - РИА Новости, 01.02.2022

В Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умерших

Сотрудники патологоанатомического отделения Находкинской городской больницы брали поборы с родственников умерших, идет служебная проверка, сообщает... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T08:39

2022-02-01T08:39

2022-02-01T08:39

происшествия

приморский край

находка

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ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Сотрудники патологоанатомического отделения Находкинской городской больницы брали поборы с родственников умерших, идет служебная проверка, сообщает правительство Приморья."Администрация Находкинской городской больницы вскрыла факты поборов, взимавшихся сотрудниками патологоанатомического отделения с родственников умерших. Ведется служебная проверка, по итогам которой информация будет передана в правоохранительные органы для принятия мер реагирования", - говорится в сообщении.Руководство больницы привлекает специалистов из медучреждений региона, чтобы не останавливать работу патологоанатомического отделения.В Минздраве Приморья РИА Новости уточнили, что информация о том, за что в отделении брали поборы, пока не разглашается.

https://realty.ria.ru/20210607/zhile-1736044137.html

https://ria.ru/20210126/pobory-1594602357.html

приморский край

находка

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происшествия, приморский край, находка