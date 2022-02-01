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В Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умерших
В Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умерших - РИА Новости, 01.02.2022
В Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умерших
Сотрудники патологоанатомического отделения Находкинской городской больницы брали поборы с родственников умерших, идет служебная проверка, сообщает... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T08:39
2022-02-01T08:39
2022-02-01T08:39
происшествия
приморский край
находка
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ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Сотрудники патологоанатомического отделения Находкинской городской больницы брали поборы с родственников умерших, идет служебная проверка, сообщает правительство Приморья."Администрация Находкинской городской больницы вскрыла факты поборов, взимавшихся сотрудниками патологоанатомического отделения с родственников умерших. Ведется служебная проверка, по итогам которой информация будет передана в правоохранительные органы для принятия мер реагирования", - говорится в сообщении.Руководство больницы привлекает специалистов из медучреждений региона, чтобы не останавливать работу патологоанатомического отделения.В Минздраве Приморья РИА Новости уточнили, что информация о том, за что в отделении брали поборы, пока не разглашается.
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происшествия, приморский край, находка
В Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умерших
Администрация Находкинской горбольницы вскрыла факты поборов с родственников умерших