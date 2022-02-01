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Платить за услуги ЖКХ в Московской области стало выгоднее

Платить за услуги ЖКХ в Московской области стало выгоднее - РИА Новости, 01.02.2022

Платить за услуги ЖКХ в Московской области стало выгоднее

Жителям Московской области, оплачивающим коммунальные услуги картой "Мир", вернули почти 50 миллионов рублей кешбэком за время действия программы. Кроме того,... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T17:14

2022-02-01T17:14

2022-02-01T17:18

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Жителям Московской области, оплачивающим коммунальные услуги картой "Мир", вернули почти 50 миллионов рублей кешбэком за время действия программы. Кроме того, 1,7 миллиона рублей вернули переплатившим за коммуналку в январе этого года, сообщил телеканал "360".В пресс-службе жилищно-коммунального хозяйства региона сообщили, что участниками программы по возврату кешбэка уже стали 200 тысяч человек. Им выплачивают кешбэк в размере 1% за вовремя оплаченные картой "Мир" коммунальные услуги. Чтобы стать участником программы, нужно привязать карту "Мир" на сайте МосОблЕИРЦ или в приложении "МосОблЕИРЦ Онлайн"". Программу продлили до конца 2022 года.Кроме того, жителям региона продолжают возвращать переплату за коммуналку. За январь вернули порядка 1,7 миллиона. В основном перерасчеты приходится делать по счетам за отопление. Второе место по количеству ошибок занимают счета за вывоз коммунальных отходов.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)