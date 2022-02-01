Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220201/platezhi-1770523853.html
Платить за услуги ЖКХ в Московской области стало выгоднее
Платить за услуги ЖКХ в Московской области стало выгоднее - РИА Новости, 01.02.2022
Платить за услуги ЖКХ в Московской области стало выгоднее
Жителям Московской области, оплачивающим коммунальные услуги картой "Мир", вернули почти 50 миллионов рублей кешбэком за время действия программы. Кроме того,... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T17:14
2022-02-01T17:18
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770524386_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_fdc048278d949f517f5643d69bca7460.jpg
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Жителям Московской области, оплачивающим коммунальные услуги картой "Мир", вернули почти 50 миллионов рублей кешбэком за время действия программы. Кроме того, 1,7 миллиона рублей вернули переплатившим за коммуналку в январе этого года, сообщил телеканал "360".В пресс-службе жилищно-коммунального хозяйства региона сообщили, что участниками программы по возврату кешбэка уже стали 200 тысяч человек. Им выплачивают кешбэк в размере 1% за вовремя оплаченные картой "Мир" коммунальные услуги. Чтобы стать участником программы, нужно привязать карту "Мир" на сайте МосОблЕИРЦ или в приложении "МосОблЕИРЦ Онлайн"". Программу продлили до конца 2022 года.Кроме того, жителям региона продолжают возвращать переплату за коммуналку. За январь вернули порядка 1,7 миллиона. В основном перерасчеты приходится делать по счетам за отопление. Второе место по количеству ошибок занимают счета за вывоз коммунальных отходов.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770524386_0:0:1612:1208_1920x0_80_0_0_b09121bf670a58fc32099de725bff37c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
17:14 01.02.2022 (обновлено: 17:18 01.02.2022)
 

Платить за услуги ЖКХ в Московской области стало выгоднее

© РИА Новости / Виталий Белоусов Единый платежный документ оплату услуг ЖКХ
 Единый платежный документ оплату услуг ЖКХ - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Жителям Московской области, оплачивающим коммунальные услуги картой "Мир", вернули почти 50 миллионов рублей кешбэком за время действия программы. Кроме того, 1,7 миллиона рублей вернули переплатившим за коммуналку в январе этого года, сообщил телеканал "360".
В пресс-службе жилищно-коммунального хозяйства региона сообщили, что участниками программы по возврату кешбэка уже стали 200 тысяч человек. Им выплачивают кешбэк в размере 1% за вовремя оплаченные картой "Мир" коммунальные услуги. Чтобы стать участником программы, нужно привязать карту "Мир" на сайте МосОблЕИРЦ или в приложении "МосОблЕИРЦ Онлайн"". Программу продлили до конца 2022 года.
Кроме того, жителям региона продолжают возвращать переплату за коммуналку. За январь вернули порядка 1,7 миллиона. В основном перерасчеты приходится делать по счетам за отопление. Второе место по количеству ошибок занимают счета за вывоз коммунальных отходов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала