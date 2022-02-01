https://ria.ru/20220201/platezhi-1770523853.html
Платить за услуги ЖКХ в Московской области стало выгоднее
Платить за услуги ЖКХ в Московской области стало выгоднее - РИА Новости, 01.02.2022
Платить за услуги ЖКХ в Московской области стало выгоднее
Жителям Московской области, оплачивающим коммунальные услуги картой "Мир", вернули почти 50 миллионов рублей кешбэком за время действия программы. Кроме того,... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T17:14
2022-02-01T17:14
2022-02-01T17:18
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770524386_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_fdc048278d949f517f5643d69bca7460.jpg
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Жителям Московской области, оплачивающим коммунальные услуги картой "Мир", вернули почти 50 миллионов рублей кешбэком за время действия программы. Кроме того, 1,7 миллиона рублей вернули переплатившим за коммуналку в январе этого года, сообщил телеканал "360".В пресс-службе жилищно-коммунального хозяйства региона сообщили, что участниками программы по возврату кешбэка уже стали 200 тысяч человек. Им выплачивают кешбэк в размере 1% за вовремя оплаченные картой "Мир" коммунальные услуги. Чтобы стать участником программы, нужно привязать карту "Мир" на сайте МосОблЕИРЦ или в приложении "МосОблЕИРЦ Онлайн"". Программу продлили до конца 2022 года.Кроме того, жителям региона продолжают возвращать переплату за коммуналку. За январь вернули порядка 1,7 миллиона. В основном перерасчеты приходится делать по счетам за отопление. Второе место по количеству ошибок занимают счета за вывоз коммунальных отходов.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770524386_0:0:1612:1208_1920x0_80_0_0_b09121bf670a58fc32099de725bff37c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)