Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220201/pgnig-1770449502.html
Польша купила в США танкер со сжиженным газом для Украины
Польша купила в США танкер со сжиженным газом для Украины - РИА Новости, 01.02.2022
Польша купила в США танкер со сжиженным газом для Украины
Польская нефтегазовая компания PGNiG закупила в США танкер со сжиженным газом для Украины, сообщает польский концерн. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T11:52
2022-02-01T11:52
в мире
природный газ
украина
польша
лех качиньский
pgnig
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765893390_0:5:3626:2045_1920x0_80_0_0_fe3fa2f4a367b2a7961f168cdcecc1e6.jpg
ВАРШАВА, 1 фев – РИА Новости. Польская нефтегазовая компания PGNiG закупила в США танкер со сжиженным газом для Украины, сообщает польский концерн."PGNiG закупила американский СПГ для доставки на границу Украины для ЕСВ Europe", - говорится в сообщении.Это будет второй случай, когда американский газ доставляется на Украину благодаря сотрудничеству PGNiG и ЕСВ."Корабль с американским СПГ прибудет на СПГ-терминал имени Леха Качиньского в Свиноуйсьце в конце февраля этого года", - говорится в сообщении.После регазификации топливо будет подаваться в польскую газотранспортную систему. ERU Europe будет получать купленное топливо на интерконнекте между Польшей и Украиной до конца марта 2022 года, уточнили в PGNiG.
https://ria.ru/20220201/predskazanie-1770403584.html
https://ria.ru/20220201/gazprom-1770429773.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765893390_448:0:3179:2048_1920x0_80_0_0_ffd5230e29c6e9f4ed2cafe2a94e72a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, природный газ, украина, польша, лех качиньский, pgnig
11:52 01.02.2022
 
Польша купила в США танкер со сжиженным газом для Украины

Польская PGNiG купила в США танкер со сжиженным газом для Украины

© Фото : U.S. Customs and Border Protection / Glenn FawcettТанкер для перевозки СПГ
Танкер для перевозки СПГ - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© Фото : U.S. Customs and Border Protection / Glenn Fawcett
Танкер для перевозки СПГ
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 1 фев – РИА Новости. Польская нефтегазовая компания PGNiG закупила в США танкер со сжиженным газом для Украины, сообщает польский концерн.
"PGNiG закупила американский СПГ для доставки на границу Украины для ЕСВ Europe", - говорится в сообщении.
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
04:03
В Киеве спрогнозировали судьбу украинской ГТС после 2024 года
Это будет второй случай, когда американский газ доставляется на Украину благодаря сотрудничеству PGNiG и ЕСВ.
"Корабль с американским СПГ прибудет на СПГ-терминал имени Леха Качиньского в Свиноуйсьце в конце февраля этого года", - говорится в сообщении.
После регазификации топливо будет подаваться в польскую газотранспортную систему. ERU Europe будет получать купленное топливо на интерконнекте между Польшей и Украиной до конца марта 2022 года, уточнили в PGNiG.
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
10:36
"Газпром" увеличил заявки на прокачку через Украину
 
В миреПриродный газУкраинаПольшаЛех КачиньскийPGNiG
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала