https://ria.ru/20220201/pgnig-1770449502.html

Польша купила в США танкер со сжиженным газом для Украины

Польша купила в США танкер со сжиженным газом для Украины - РИА Новости, 01.02.2022

Польша купила в США танкер со сжиженным газом для Украины

Польская нефтегазовая компания PGNiG закупила в США танкер со сжиженным газом для Украины, сообщает польский концерн. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T11:52

2022-02-01T11:52

2022-02-01T11:52

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природный газ

украина

польша

лех качиньский

pgnig

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ВАРШАВА, 1 фев – РИА Новости. Польская нефтегазовая компания PGNiG закупила в США танкер со сжиженным газом для Украины, сообщает польский концерн."PGNiG закупила американский СПГ для доставки на границу Украины для ЕСВ Europe", - говорится в сообщении.Это будет второй случай, когда американский газ доставляется на Украину благодаря сотрудничеству PGNiG и ЕСВ."Корабль с американским СПГ прибудет на СПГ-терминал имени Леха Качиньского в Свиноуйсьце в конце февраля этого года", - говорится в сообщении.После регазификации топливо будет подаваться в польскую газотранспортную систему. ERU Europe будет получать купленное топливо на интерконнекте между Польшей и Украиной до конца марта 2022 года, уточнили в PGNiG.

https://ria.ru/20220201/predskazanie-1770403584.html

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в мире, природный газ, украина, польша, лех качиньский, pgnig