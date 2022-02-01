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Польша купила в США танкер со сжиженным газом для Украины
Польша купила в США танкер со сжиженным газом для Украины - РИА Новости, 01.02.2022
Польша купила в США танкер со сжиженным газом для Украины
Польская нефтегазовая компания PGNiG закупила в США танкер со сжиженным газом для Украины, сообщает польский концерн. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T11:52
2022-02-01T11:52
2022-02-01T11:52
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ВАРШАВА, 1 фев – РИА Новости. Польская нефтегазовая компания PGNiG закупила в США танкер со сжиженным газом для Украины, сообщает польский концерн."PGNiG закупила американский СПГ для доставки на границу Украины для ЕСВ Europe", - говорится в сообщении.Это будет второй случай, когда американский газ доставляется на Украину благодаря сотрудничеству PGNiG и ЕСВ."Корабль с американским СПГ прибудет на СПГ-терминал имени Леха Качиньского в Свиноуйсьце в конце февраля этого года", - говорится в сообщении.После регазификации топливо будет подаваться в польскую газотранспортную систему. ERU Europe будет получать купленное топливо на интерконнекте между Польшей и Украиной до конца марта 2022 года, уточнили в PGNiG.
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в мире, природный газ, украина, польша, лех качиньский, pgnig
Польша купила в США танкер со сжиженным газом для Украины
Польская PGNiG купила в США танкер со сжиженным газом для Украины