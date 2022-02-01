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Слуцкий: США сводят переговоры к мифу о "вторжении" России на Украину
Слуцкий: США сводят переговоры к мифу о "вторжении" России на Украину - РИА Новости, 01.02.2022
Слуцкий: США сводят переговоры к мифу о "вторжении" России на Украину
Председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя прошедшие переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T23:03
2022-02-01T23:03
дмитрий песков
россия
киев
сша
совет безопасности оон
нато
госдума рф
в мире
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя прошедшие переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, заявил, что в Вашингтоне продолжают нагнетать истерию и сводят все переговоры по гарантиям безопасности к обсуждению мифа о "вторжении" на Украину.Во вторник состоялись телефонные переговоры Лаврова и Блинкена."Пока же мы видим, что в Вашингтоне продолжают нагнетать антироссийскую истерию и занимаются откровенной подменой понятий, стараясь свести все переговоры по гарантиям безопасности к обсуждению мифа о предстоящем вторжении на Украину. Даже в Киеве уже отрицают наличие какой-либо угрозы на границе с Россией, но это не останавливает коллективный Запад в его намерении ввести новые антироссийские санкции, накачать украинскую армию оружием или вынести всю эту "пустышку" на обсуждение Совбеза ООН", - написал Слуцкий.Депутат отметил, что все это делается ради того, чтобы "сместить фокус внимания с невыполненных собственных обещаний и обязательств". "И все ради сдерживания России", - добавил он.Запад, очевидно, понимает свои обязательства исключительно выборочно и только в свою пользу, отметил парламентарий. "Но эту тему, как заверил глава МИД России, "замотать никто не позволит", и Россия вновь просит честных объяснений", - подчеркнул Слуцкий.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как заявлял Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220201/reaktsiya-1770580811.html
https://ria.ru/20220201/zasedanie-1770571584.html
россия
киев
сша
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дмитрий песков, россия, киев, сша, совет безопасности оон, нато, госдума рф, в мире, леонид слуцкий (политик)
23:03 01.02.2022
 
Слуцкий: США сводят переговоры к мифу о "вторжении" России на Украину

Слуцкий: США сводят переговоры по безопасности к мифу о "вторжении" России на Украину

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя прошедшие переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, заявил, что в Вашингтоне продолжают нагнетать истерию и сводят все переговоры по гарантиям безопасности к обсуждению мифа о "вторжении" на Украину.
Во вторник состоялись телефонные переговоры Лаврова и Блинкена.
"Пока же мы видим, что в Вашингтоне продолжают нагнетать антироссийскую истерию и занимаются откровенной подменой понятий, стараясь свести все переговоры по гарантиям безопасности к обсуждению мифа о предстоящем вторжении на Украину. Даже в Киеве уже отрицают наличие какой-либо угрозы на границе с Россией, но это не останавливает коллективный Запад в его намерении ввести новые антироссийские санкции, накачать украинскую армию оружием или вынести всю эту "пустышку" на обсуждение Совбеза ООН", - написал Слуцкий.
Депутат отметил, что все это делается ради того, чтобы "сместить фокус внимания с невыполненных собственных обещаний и обязательств". "И все ради сдерживания России", - добавил он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
22:03
Москва ждет реакции НАТО на послание по безопасности, заявил Лавров
Запад, очевидно, понимает свои обязательства исключительно выборочно и только в свою пользу, отметил парламентарий. "Но эту тему, как заверил глава МИД России, "замотать никто не позволит", и Россия вновь просит честных объяснений", - подчеркнул Слуцкий.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Как заявлял Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Заседание Совета безопасности - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
20:40
Зампостпреда России прокомментировал заседание СБ ООН по Украине
 
Дмитрий ПесковРоссияКиевСШАСовет Безопасности ООННАТОГосдума РФВ миреЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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