https://ria.ru/20220201/peregovory-1770578388.html

Путин назвал переговоры с Орбаном продуктивными

Путин назвал переговоры с Орбаном продуктивными - РИА Новости, 01.02.2022

Путин назвал переговоры с Орбаном продуктивными

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров в Москве пообщались за бокалом шампанского, соблюдая дистанцию, российский... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T21:39

2022-02-01T21:39

2022-02-01T22:47

владимир путин

виктор орбан

россия

венгрия

москва

лондон

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров в Москве пообщались за бокалом шампанского, соблюдая дистанцию, российский лидер назвал прошедший диалог продуктивным."Спасибо большое, что нашли время приехать. На мой взгляд, действительно очень продуктивной была встреча. Надо сказать, беспрецедентной по времени нашего общения. Ну и по результату, потому что все-таки действительно мы поработали по конкретно поставленным вами вопросам. Что важно, что они практически все реализуются", - сказал Путин.Лидеры двух стран, общаясь за бокалом шампанского, стояли друг от друга на расстоянии нескольких метров. Путин извинился за принимаемые антиковидные меры, но отметил, что это не помешало обсудить важные вопросы."Извините, пожалуйста, что в силу этих ограничений приходится вот так на расстоянии друг от друга общаться. Но это не помешало нам обсудить все вопросы", - добавил Путин.Также президент России поблагодарил венгерскую сторону за поддержку заявки Москвы на проведение выставки "Экспо-2030"."Хотел бы особо поблагодарить венгерскую сторону за высказанную поддержку заявки Москвы на проведение всемирной универсальной выставки "Экспо-2030. Как известно, наша страна уже на протяжении 170 лет является неизменным участником международного выставочного движения, была представлена на первой "Экспо" в Лондоне в 1851 году. Однако еще никогда не проводила всемирную выставку на своей территории", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220201/budapesht-1770571752.html

россия

венгрия

москва

лондон

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владимир путин, виктор орбан, россия, венгрия, москва, лондон