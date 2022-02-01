https://ria.ru/20220201/peregovory-1770493138.html

Путин и Орбан провели переговоры

Путин и Орбан провели переговоры - РИА Новости, 01.02.2022

Путин и Орбан провели переговоры

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели переговоры в Москве. Во время них российский лидер сказал, что прямой диалог... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T15:27

2022-02-01T15:27

2022-02-01T16:01

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели переговоры в Москве. Во время них российский лидер сказал, что прямой диалог гораздо лучше, чем по телефону.Глава государства особо отметил роль энергетики в сотрудничестве двух стран. "Несмотря на все ограничения, за 11 месяцев прошлого года объем товарооборота вырос на 30 процентов. Это — хороший сигнал, продолжаются крупные проекты: строительство атомной электростанции", — рассказал Путин.По его словам, им удалось добиться стабильности поставок топлива благодаря соглашению Будапешта с "Газпромом". Президент подчеркнул, что этот договор подписан до 2036 года и обеспечивает более низкую цену, чем в Европе. В свою очередь, Орбан отметил, что весь континент переживает энергокризис, но Венгрия благодарна за этот контракт и планирует нарастить прокачку.Лидеры также затронули борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. Путин заявил, что сейчас прорабатывается вопрос о передаче Венгрии технологии производства российской вакцины от COVID-19."Несмотря на все кризисные ограничения, а мы стараемся бороться даже совместно, поставили более пяти миллионов доз вакцин, и у вас зарегистрировали "Спутник Лайт", — указал российский президент.Венгерский премьер поблагодарил его за поставки препарата в страну.Кроме того, Путин и Орбан обсудили ситуацию в Европе. Российский лидер пообещал информировать венгерского премьера о предложениях по гарантиям безопасности и о том, как развивается этот процесс. Последний при этом подчеркнул, что ни один европейский руководитель не хочет войны и Будапешт выступает за политические решения. Орбан назвал свой визит в Москву миссией мира.Премьер-министр также заявил, что намерен в апреле выставить свою кандидатуру на очередных выборах."Это получается наша двенадцатая встреча. Практически все, кто были моими коллегами по Евросоюзу, уже не являются ими. <…> Я, честно говоря, не планирую уходить. В апреле выборы. Я собираюсь победить, поэтому у меня обоснованное предположение, что мы увидимся в будущем в течение двух лет", — сказал он.Как подчеркнул, со своей стороны, российский лидер, Москва готова работать с любым избранным руководителем, но при этом добавил, что Орбан многое сделал в интересах Венгрии и России.Переговоры прошли на фоне обострения отношений Москвы с Евросоюзом. Брюссель обвиняет Россию в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливает присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. В конце прошлого года Россия передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.

https://ria.ru/20220201/otnosheniya-1770318338.html

https://ria.ru/20220201/zapad-1770359454.html

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в мире, венгрия, европа, владимир путин, виктор орбан, газпром, россия