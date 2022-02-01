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В Оттаве запустят горячую линию из-за протестов
В Оттаве запустят горячую линию из-за протестов - РИА Новости, 01.02.2022
В Оттаве запустят горячую линию из-за протестов
Полиция канадской Оттавы на фоне масштабных протестов против ковид-ограничений запустит горячую линию, предназначенную для доведения до сведения... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T14:46
2022-02-01T14:46
в мире
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оттава
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Полиция канадской Оттавы на фоне масштабных протестов против ковид-ограничений запустит горячую линию, предназначенную для доведения до сведения правоохранителей информации о правонарушениях на почве ненависти."В течение следующих 24 часов мы создадим горячую линию по инцидентам и преступлениям на почве ненависти", - заявил на брифинге в понедельник шеф полиции Оттавы Питер Слоли.Слоли, слова которого приводятся в пресс-релизе столичной полиции, отметил, что масштаб протестов против ограничительных мер стал снижаться.В субботу в Оттаве начались масштабные акции против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Последние требовали от властей снять все ограничения, связанные с пандемией и вакцинацией населения, которые, по их словам, противоречат конституции страны. Акция в целом проходила мирно. Тем не менее, полиция начала несколько уголовных расследований в отношении участников акции протеста. Одно из расследований посвящено осквернению военного мемориала. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на фоне этих событий в субботу вечером по соображениям безопасности сменил резиденцию.
https://ria.ru/20220201/kanada-1770422564.html
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в мире, канада, оттава, джастин трюдо
14:46 01.02.2022
 
В Оттаве запустят горячую линию из-за протестов

Полиция Оттавы запустит горячую линию по теме протестов из-за ковид-ограничений

© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкОттава
Оттава - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Владимир Родионов
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Полиция канадской Оттавы на фоне масштабных протестов против ковид-ограничений запустит горячую линию, предназначенную для доведения до сведения правоохранителей информации о правонарушениях на почве ненависти.
"В течение следующих 24 часов мы создадим горячую линию по инцидентам и преступлениям на почве ненависти", - заявил на брифинге в понедельник шеф полиции Оттавы Питер Слоли.
Участник акции протеста против ковид-ограничений в Оттаве, Канада - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
09:45
Премьер провинции Онтарио осудил использование "символов ненависти"
Слоли, слова которого приводятся в пресс-релизе столичной полиции, отметил, что масштаб протестов против ограничительных мер стал снижаться.
"Ситуация с демонстрацией сократилась в масштабе за последние 12 часов", - сказал он, добавив, что в полиции надеются на сохранение такой тенденции до тех пор, пока протесты не завершатся полностью.
В субботу в Оттаве начались масштабные акции против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Последние требовали от властей снять все ограничения, связанные с пандемией и вакцинацией населения, которые, по их словам, противоречат конституции страны. Акция в целом проходила мирно. Тем не менее, полиция начала несколько уголовных расследований в отношении участников акции протеста. Одно из расследований посвящено осквернению военного мемориала. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на фоне этих событий в субботу вечером по соображениям безопасности сменил резиденцию.
Протестующие против COVID-ограничений в Канаде - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
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В миреКанадаОттаваДжастин Трюдо
 
 
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