https://ria.ru/20220201/ottava-1770489332.html

В Оттаве запустят горячую линию из-за протестов

В Оттаве запустят горячую линию из-за протестов - РИА Новости, 01.02.2022

В Оттаве запустят горячую линию из-за протестов

Полиция канадской Оттавы на фоне масштабных протестов против ковид-ограничений запустит горячую линию, предназначенную для доведения до сведения... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T14:46

2022-02-01T14:46

2022-02-01T14:46

в мире

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оттава

джастин трюдо

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Полиция канадской Оттавы на фоне масштабных протестов против ковид-ограничений запустит горячую линию, предназначенную для доведения до сведения правоохранителей информации о правонарушениях на почве ненависти."В течение следующих 24 часов мы создадим горячую линию по инцидентам и преступлениям на почве ненависти", - заявил на брифинге в понедельник шеф полиции Оттавы Питер Слоли.Слоли, слова которого приводятся в пресс-релизе столичной полиции, отметил, что масштаб протестов против ограничительных мер стал снижаться.В субботу в Оттаве начались масштабные акции против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Последние требовали от властей снять все ограничения, связанные с пандемией и вакцинацией населения, которые, по их словам, противоречат конституции страны. Акция в целом проходила мирно. Тем не менее, полиция начала несколько уголовных расследований в отношении участников акции протеста. Одно из расследований посвящено осквернению военного мемориала. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на фоне этих событий в субботу вечером по соображениям безопасности сменил резиденцию.

https://ria.ru/20220201/kanada-1770422564.html

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канада

оттава

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в мире, канада, оттава, джастин трюдо