В Оттаве запустят горячую линию из-за протестов
Полиция Оттавы запустит горячую линию по теме протестов из-за ковид-ограничений
Оттава. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Полиция канадской Оттавы на фоне масштабных протестов против ковид-ограничений запустит горячую линию, предназначенную для доведения до сведения правоохранителей информации о правонарушениях на почве ненависти.
"В течение следующих 24 часов мы создадим горячую линию по инцидентам и преступлениям на почве ненависти", - заявил на брифинге в понедельник шеф полиции Оттавы Питер Слоли.
Слоли, слова которого приводятся в пресс-релизе столичной полиции, отметил, что масштаб протестов против ограничительных мер стал снижаться.
"Ситуация с демонстрацией сократилась в масштабе за последние 12 часов", - сказал он, добавив, что в полиции надеются на сохранение такой тенденции до тех пор, пока протесты не завершатся полностью.
В субботу в Оттаве начались масштабные акции против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Последние требовали от властей снять все ограничения, связанные с пандемией и вакцинацией населения, которые, по их словам, противоречат конституции страны. Акция в целом проходила мирно. Тем не менее, полиция начала несколько уголовных расследований в отношении участников акции протеста. Одно из расследований посвящено осквернению военного мемориала. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на фоне этих событий в субботу вечером по соображениям безопасности сменил резиденцию.