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Орбан поблагодарил Путина за заключение соглашения с "Газпромом"
Орбан поблагодарил Путина за заключение соглашения с "Газпромом" - РИА Новости, 01.02.2022
Орбан поблагодарил Путина за заключение соглашения с "Газпромом"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поблагодарил президента России Владимира Путина за заключение соглашения с "Газпромом". РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T14:40
2022-02-01T17:05
венгрия
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поблагодарил президента России Владимира Путина за заключение соглашения с "Газпромом".Орбан, находящийся в Москве с рабочим визитом, отметил, что Будапешт рассчитывает на увеличение поставок газа.Речь идет о контракте, который стороны заключили в сентябре прошлого года. Соглашение рассчитано на 15 лет, за это время Венгрия рассчитывает получить 4,5 миллиарда кубометров газа по двум маршрутам — через Австрию и через Сербию.Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто провел телефонный разговор с вице-премьером Александр Новаком, после которого стороны отметили, что экспорт российского газа в Венгрию в 2021 году остался на уровне 5,9 миллиарда кубометров.
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венгрия
14:40 01.02.2022 (обновлено: 17:05 01.02.2022)
 
Орбан поблагодарил Путина за заключение соглашения с "Газпромом"

Премьер Венгрии Орбан поблагодарил президента России Путина за контракт с "Газпромом"

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поблагодарил президента России Владимира Путина за заключение соглашения с "Газпромом".
Орбан, находящийся в Москве с рабочим визитом, отметил, что Будапешт рассчитывает на увеличение поставок газа.
Речь идет о контракте, который стороны заключили в сентябре прошлого года. Соглашение рассчитано на 15 лет, за это время Венгрия рассчитывает получить 4,5 миллиарда кубометров газа по двум маршрутам — через Австрию и через Сербию.
Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто провел телефонный разговор с вице-премьером Александр Новаком, после которого стороны отметили, что экспорт российского газа в Венгрию в 2021 году остался на уровне 5,9 миллиарда кубометров.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 30.10.2019
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