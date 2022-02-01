https://ria.ru/20220201/obrushenie-1770414336.html

При обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человека

При обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человека - РИА Новости, 01.02.2022

При обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человека

Обрушение части литейного цеха произошло в Калужской области из-за нарушения технологического процесса и последовавшего за этим гидроудара, пострадали три... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T08:30

2022-02-01T08:30

2022-02-01T08:30

происшествия

калужская область

малоярославец

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Обрушение части литейного цеха произошло в Калужской области из-за нарушения технологического процесса и последовавшего за этим гидроудара, пострадали три человека, сообщают региональные ГУМЧС и прокуратура."Первого февраля в городе Малоярославец… на предприятии ООО "Агрисовгаз", в литейном цеху №1, произошло нарушение технологического процесса – разгерметизация плавильной печи со сплавом алюминия с последующим гидроударом и частичным разрушением части стены на площади 40 квадратных метров", - информирует ГУМЧС.По данным прокуратуры, инцидент произошел в 2.30 ночи."Предварительно установлено, что произошло разрушение печи и части литейного цеха предприятия. В результате произошедшего пострадали три человека. Им оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет", - говорится в сообщении ведомства.

https://realty.ria.ru/20220127/prokuratura-1769808900.html

https://ria.ru/20220125/shakhta-1769349622.html

калужская область

малоярославец

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происшествия, калужская область, малоярославец