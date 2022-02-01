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При обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человека
При обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человека - РИА Новости, 01.02.2022
При обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человека
Обрушение части литейного цеха произошло в Калужской области из-за нарушения технологического процесса и последовавшего за этим гидроудара, пострадали три... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T08:30
2022-02-01T08:30
происшествия
калужская область
малоярославец
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Обрушение части литейного цеха произошло в Калужской области из-за нарушения технологического процесса и последовавшего за этим гидроудара, пострадали три человека, сообщают региональные ГУМЧС и прокуратура."Первого февраля в городе Малоярославец… на предприятии ООО "Агрисовгаз", в литейном цеху №1, произошло нарушение технологического процесса – разгерметизация плавильной печи со сплавом алюминия с последующим гидроударом и частичным разрушением части стены на площади 40 квадратных метров", - информирует ГУМЧС.По данным прокуратуры, инцидент произошел в 2.30 ночи."Предварительно установлено, что произошло разрушение печи и части литейного цеха предприятия. В результате произошедшего пострадали три человека. Им оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет", - говорится в сообщении ведомства.
https://realty.ria.ru/20220127/prokuratura-1769808900.html
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калужская область
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происшествия, калужская область, малоярославец
08:30 01.02.2022
 
При обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человека

Под Калугой при обрушении литейного цеха ООО "Агрисовгаз" пострадали три человека

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Обрушение части литейного цеха произошло в Калужской области из-за нарушения технологического процесса и последовавшего за этим гидроудара, пострадали три человека, сообщают региональные ГУМЧС и прокуратура.
"Первого февраля в городе Малоярославец… на предприятии ООО "Агрисовгаз", в литейном цеху №1, произошло нарушение технологического процесса – разгерметизация плавильной печи со сплавом алюминия с последующим гидроударом и частичным разрушением части стены на площади 40 квадратных метров", - информирует ГУМЧС.
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По данным прокуратуры, инцидент произошел в 2.30 ночи.
"Предварительно установлено, что произошло разрушение печи и части литейного цеха предприятия. В результате произошедшего пострадали три человека. Им оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет", - говорится в сообщении ведомства.
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