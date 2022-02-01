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Минфин предложил давать налоговый вычет за инвестиции в профобразование
Минфин предложил давать налоговый вычет за инвестиции в профобразование - РИА Новости, 01.02.2022
Минфин предложил давать налоговый вычет за инвестиции в профобразование
Минфин РФ разработал законопроект о налоговом вычете для компаний за инвестиции в среднее профессиональное образование, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T09:37
2022-02-01T09:37
экономика
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Минфин РФ разработал законопроект о налоговом вычете для компаний за инвестиции в среднее профессиональное образование, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.Так, предлагается внести в статью 286.1 части второй Налогового кодекса изменения, предусматривающие инвестиционный налоговый вычет в размере 100% расходов в виде стоимости имущества (включая денежные средства), безвозмездно переданного образовательным организациям, реализующим аккредитованные основные образовательные программы среднего профессионального образования.Вычет может применяться к налогу на прибыль компании, исчисленному за период, в котором было передано имущество, а также за последующие отчетные периоды.Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций.Внесение соответствующих изменений в законодательство значилось в списке поручений президента РФ Владимира Путина по итогам съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, состоявшегося в декабре 2021 года.
https://ria.ru/20200929/regiony-1577962395.html
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экономика, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, россия
09:37 01.02.2022
 
Минфин предложил давать налоговый вычет за инвестиции в профобразование

Минфин предложил давать 100% налоговый вычет за инвестиции в профобразование

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Минфин РФ разработал законопроект о налоговом вычете для компаний за инвестиции в среднее профессиональное образование, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Так, предлагается внести в статью 286.1 части второй Налогового кодекса изменения, предусматривающие инвестиционный налоговый вычет в размере 100% расходов в виде стоимости имущества (включая денежные средства), безвозмездно переданного образовательным организациям, реализующим аккредитованные основные образовательные программы среднего профессионального образования.
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Вычет может применяться к налогу на прибыль компании, исчисленному за период, в котором было передано имущество, а также за последующие отчетные периоды.
"Инвестиционный налоговый вычет... применяется по месту нахождения организации и (или) по месту нахождения ее обособленных подразделений, в части бюджета того субъекта Российской Федерации, который предоставил право на этот вычет и на территории которого находится образовательная организация, которой передано имущество", - говорится в документе.
Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций.
Внесение соответствующих изменений в законодательство значилось в списке поручений президента РФ Владимира Путина по итогам съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, состоявшегося в декабре 2021 года.
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