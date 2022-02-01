https://ria.ru/20220201/nebenzya-1770582945.html

Небензя назвал созванное США заседание СБ ООН по Украине провокацией

Небензя назвал созванное США заседание СБ ООН по Украине провокацией - РИА Новости, 02.02.2022

Небензя назвал созванное США заседание СБ ООН по Украине провокацией

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины, созванное по инициативе США,... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-01T22:34

2022-02-01T22:34

2022-02-02T00:34

сергей лавров

россия

нато

совет безопасности оон

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ООН, 1 фев — РИА Новости. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины, созванное по инициативе США, провокацией.Встреча прошла в понедельник, на ней Вашингтон хотел обсудить якобы "угрожающее поведение" Москвы по отношению к Украине и "наращивание" российского военного присутствия на границе. Россия заранее сочла такое заседание американским PR-трюком. Мероприятие свелось к бездоказательному обвинению страны со стороны Запада.По его словам, складывается ощущение, что Вашингтон не заинтересован в разрешении украинского кризиса, поскольку Киев стал геополитической картой в руках Соединенных Штатов.Небензя подчеркнул, что санкции против России, если будут введены, повлекут ответ со стороны Москвы."Самое ироничное, что они говорят сейчас о санкциях до того, как что-то произошло, говорят о превентивных санкциях. Некоторые заявления украинских представителей это весьма приветствуют. Забавно, что мы давно говорили, что Украина не исполняет Минских соглашений, но Россию за это наказывают", - добавил он.Постпред также пригласил своего украинского коллегу Сергея Кислицу принять участие в организуемом Россией 17 февраля заседании СБ ООН по исполнению Минских соглашений, добавив, что они должны быть исполнены всем пакетом, а не по частям, как того добиваются в Киеве.Дипломат ранее отмечал, что Запад стремится свести разговор с Россией по гарантиям безопасности к так называемому урегулированию на границе с Украиной. По его словам, США сознательно создают впечатление, что "Москва якобы специально нагнетает напряженность, чтобы разменять ее потом на большую уступчивость США и НАТО".Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе. В частности, 24 января стало известно о переброске датского фрегата на Балтику и четырех датских истребителей в Литву, испанских кораблей и нидерландских истребителей в Болгарию, а также возможной отправке французских подразделений в Румынию.В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.Двадцать седьмого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главной вопрос о нерасширении альянса.

https://ria.ru/20220201/ukraina-1770570181.html

https://ria.ru/20220201/provokatsii-1770581838.html

https://ria.ru/20220201/ukraina-1770568509.html

https://ria.ru/20220201/soglasheniya-1770576897.html

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сергей лавров, россия, нато, совет безопасности оон