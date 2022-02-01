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На Чукотке собака вновь напала на ребенка
На Чукотке собака вновь напала на ребенка - РИА Новости, 01.02.2022
На Чукотке собака вновь напала на ребенка
Бездомная собака напала на подростка в поселке Угольные Копи на Чукотке, следователи начали проверку, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T07:30
2022-02-01T07:30
происшествия
чукотка
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ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Бездомная собака напала на подростка в поселке Угольные Копи на Чукотке, следователи начали проверку, сообщает региональное СУСК РФ.Следователи начали проверку. Будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за мероприятия по обращению с животными без владельцев. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.Это второй за последнюю неделю случай нападения бездомной собаки на ребенка в Угольных Копях. Стая 28 января напала на девочку 2007 года рождения во дворе жилого дома по улице Первомайской. У ребенка травмирована голень, девочке назначено амбулаторное лечение.Прокуратура автономного округа отмечала, что проблемы с безнадзорными животными остаются для Чукотки актуальными. В регионе много собак без владельцев, они объединяются в стаи от 10 и более особей, что создает угрозу для населения, отмечаются случаи нападения на людей.
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происшествия, чукотка
07:30 01.02.2022
 
На Чукотке собака вновь напала на ребенка

На Чукотке произошел второй за неделю случай нападения бездомной собаки на ребенка

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкБеспризорная собака
Беспризорная собака - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Беспризорная собака
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ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Бездомная собака напала на подростка в поселке Угольные Копи на Чукотке, следователи начали проверку, сообщает региональное СУСК РФ.
"По предварительным данным, 30 января текущего года в дневное время во дворе дома №13 по улице Молодежная в поселке Угольные Копи Анадырского района бездомная собака напала и укусила 16-летнего подростка за голень левой ноги. Несовершеннолетнему была оказана квалифицированная медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
Следователи начали проверку. Будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за мероприятия по обращению с животными без владельцев. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Это второй за последнюю неделю случай нападения бездомной собаки на ребенка в Угольных Копях. Стая 28 января напала на девочку 2007 года рождения во дворе жилого дома по улице Первомайской. У ребенка травмирована голень, девочке назначено амбулаторное лечение.
Прокуратура автономного округа отмечала, что проблемы с безнадзорными животными остаются для Чукотки актуальными. В регионе много собак без владельцев, они объединяются в стаи от 10 и более особей, что создает угрозу для населения, отмечаются случаи нападения на людей.
Бездомные собаки - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
30 января, 16:15В России
В Забайкалье решили не выпускать из приютов опасных собак
 
ПроисшествияЧукотка
 
 
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