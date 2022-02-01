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На Чукотке собака вновь напала на ребенка

На Чукотке собака вновь напала на ребенка - РИА Новости, 01.02.2022

На Чукотке собака вновь напала на ребенка

Бездомная собака напала на подростка в поселке Угольные Копи на Чукотке, следователи начали проверку, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T07:30

2022-02-01T07:30

2022-02-01T07:30

происшествия

чукотка

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ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Бездомная собака напала на подростка в поселке Угольные Копи на Чукотке, следователи начали проверку, сообщает региональное СУСК РФ.Следователи начали проверку. Будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за мероприятия по обращению с животными без владельцев. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.Это второй за последнюю неделю случай нападения бездомной собаки на ребенка в Угольных Копях. Стая 28 января напала на девочку 2007 года рождения во дворе жилого дома по улице Первомайской. У ребенка травмирована голень, девочке назначено амбулаторное лечение.Прокуратура автономного округа отмечала, что проблемы с безнадзорными животными остаются для Чукотки актуальными. В регионе много собак без владельцев, они объединяются в стаи от 10 и более особей, что создает угрозу для населения, отмечаются случаи нападения на людей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220130/sobaki-1770203553.html

чукотка

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происшествия, чукотка