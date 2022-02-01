https://ria.ru/20220201/moskalkova-1770459533.html

Москалькова направила запрос из-за ситуации с женой экс-судьи Янгулбаева

Москалькова направила запрос из-за ситуации с женой экс-судьи Янгулбаева - РИА Новости, 01.02.2022

Москалькова направила запрос из-за ситуации с женой экс-судьи Янгулбаева

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила повторный запрос в Генпрокуратуру по ситуации с женой экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T12:31

2022-02-01T12:31

2022-02-01T12:43

общество

рамзан кадыров

дмитрий песков

нижний новгород

татьяна москалькова

россия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила повторный запрос в Генпрокуратуру по ситуации с женой экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой, заявили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного."Татьяна Москалькова направила повторный запрос в Генпрокуратуру по делу Заремы Мусаевой", - рассказали в пресс-службе.Москалькова 22 января писала в Instagram, что попросила прокурора Чечни проверить ситуацию вокруг Заремы Мусаевой. Она отмечала, что находится на постоянной связи с уполномоченным по правам человека в Нижегородской области Оксаной Кислициной и уполномоченным по правам человека в Чеченской Республике Мансуром Солтаевым и держит ситуацию на контроле.Нижегородский адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым... трижды отправляли повестку". Как отмечал Кадыров в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".Позднее экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали из страны.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что особого статуса у чеченских силовиков "нет и быть не может", а "если речь идёт о похищении кем бы то ни было человека", то необходимо подать заявление в правоохранительные органы – "и полиция начинает действовать".

https://ria.ru/20220128/chechnya-1769892470.html

https://ria.ru/20220127/yangulbaev-1769833392.html

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общество, рамзан кадыров, дмитрий песков, нижний новгород, татьяна москалькова, россия