12:31 01.02.2022 (обновлено: 12:43 01.02.2022)
Москалькова направила запрос из-за ситуации с женой экс-судьи Янгулбаева
Омбудсмен Москалькова направила запрос в ГП из-за ситуации с женой экс-судьи Янгулбаева
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила повторный запрос в Генпрокуратуру по ситуации с женой экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой, заявили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного.
"Татьяна Москалькова направила повторный запрос в Генпрокуратуру по делу Заремы Мусаевой", - рассказали в пресс-службе.
Москалькова 22 января писала в Instagram, что попросила прокурора Чечни проверить ситуацию вокруг Заремы Мусаевой. Она отмечала, что находится на постоянной связи с уполномоченным по правам человека в Нижегородской области Оксаной Кислициной и уполномоченным по правам человека в Чеченской Республике Мансуром Солтаевым и держит ситуацию на контроле.
Нижегородский адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым... трижды отправляли повестку". Как отмечал Кадыров в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".
Позднее экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали из страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что особого статуса у чеченских силовиков "нет и быть не может", а "если речь идёт о похищении кем бы то ни было человека", то необходимо подать заявление в правоохранительные органы – "и полиция начинает действовать".