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https://ria.ru/20220201/moskalkova-1770459533.html
Москалькова направила запрос из-за ситуации с женой экс-судьи Янгулбаева
Москалькова направила запрос из-за ситуации с женой экс-судьи Янгулбаева - РИА Новости, 01.02.2022
Москалькова направила запрос из-за ситуации с женой экс-судьи Янгулбаева
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила повторный запрос в Генпрокуратуру по ситуации с женой экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T12:31
2022-02-01T12:43
общество
рамзан кадыров
дмитрий песков
нижний новгород
татьяна москалькова
россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила повторный запрос в Генпрокуратуру по ситуации с женой экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой, заявили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного."Татьяна Москалькова направила повторный запрос в Генпрокуратуру по делу Заремы Мусаевой", - рассказали в пресс-службе.Москалькова 22 января писала в Instagram, что попросила прокурора Чечни проверить ситуацию вокруг Заремы Мусаевой. Она отмечала, что находится на постоянной связи с уполномоченным по правам человека в Нижегородской области Оксаной Кислициной и уполномоченным по правам человека в Чеченской Республике Мансуром Солтаевым и держит ситуацию на контроле.Нижегородский адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым... трижды отправляли повестку". Как отмечал Кадыров в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".Позднее экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали из страны.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что особого статуса у чеченских силовиков "нет и быть не может", а "если речь идёт о похищении кем бы то ни было человека", то необходимо подать заявление в правоохранительные органы – "и полиция начинает действовать".
https://ria.ru/20220128/chechnya-1769892470.html
https://ria.ru/20220127/yangulbaev-1769833392.html
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общество, рамзан кадыров, дмитрий песков, нижний новгород, татьяна москалькова, россия
12:31 01.02.2022 (обновлено: 12:43 01.02.2022)
 
Москалькова направила запрос из-за ситуации с женой экс-судьи Янгулбаева

Омбудсмен Москалькова направила запрос в ГП из-за ситуации с женой экс-судьи Янгулбаева

© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила повторный запрос в Генпрокуратуру по ситуации с женой экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой, заявили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного.
"Татьяна Москалькова направила повторный запрос в Генпрокуратуру по делу Заремы Мусаевой", - рассказали в пресс-службе.
Зима в Грозном - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 01:55
Омбудсмен Чечни посетил в спецприемнике жену экс-судьи Янгулбаева
Москалькова 22 января писала в Instagram, что попросила прокурора Чечни проверить ситуацию вокруг Заремы Мусаевой. Она отмечала, что находится на постоянной связи с уполномоченным по правам человека в Нижегородской области Оксаной Кислициной и уполномоченным по правам человека в Чеченской Республике Мансуром Солтаевым и держит ситуацию на контроле.
Нижегородский адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым... трижды отправляли повестку". Как отмечал Кадыров в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".
Позднее экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали из страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что особого статуса у чеченских силовиков "нет и быть не может", а "если речь идёт о похищении кем бы то ни было человека", то необходимо подать заявление в правоохранительные органы – "и полиция начинает действовать".
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января, 17:22
Глава СПЧ прокомментировал ситуацию с женой чеченского судьи Янгулбаева
 
ОбществоРамзан КадыровДмитрий ПесковНижний НовгородТатьяна МоскальковаРоссия
 
 
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