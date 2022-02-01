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Тверская область
https://ria.ru/20220201/mnogodetnye-1770508441.html
Тверские власти помогут многодетным семьям улучшить жилусловия
Тверские власти помогут многодетным семьям улучшить жилусловия - РИА Новости, 01.02.2022
Тверские власти помогут многодетным семьям улучшить жилусловия
В Тверской области в этом году многодетные семьи с невысоким уровнем доходов, проживающие в 16 муниципальных образованиях, смогут улучшить жилищные условия,... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T16:15
2022-02-01T16:14
тверская область
игорь руденя
общество
жилье
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ТВЕРЬ, 1 фев – РИА Новости. В Тверской области в этом году многодетные семьи с невысоким уровнем доходов, проживающие в 16 муниципальных образованиях, смогут улучшить жилищные условия, сообщает пресс-служба регионального правительства.Во вторник на заседании регионального кабинета министров распределены субсидии муниципалитетам на эти цели.Средства предоставляются по результатам конкурсного отбора на условиях софинансирования из местного бюджета в размере не менее 20%. В 2022 году поддержку получат 24 многодетных семьи, в которых воспитываются в общей сложности 99 детей.В прошлом году при содействии региона улучить жилищные условия смогли 25 семей, в которых воспитывается 92 несовершеннолетних ребёнка, напомнили в пресс-службе.
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игорь руденя, общество, жилье
16:15 01.02.2022
 

Тверские власти помогут многодетным семьям улучшить жилусловия

© Фото : Пресс-служба Правительства Тверской областиТверские власти помогут многодетным семьям улучшить жилусловия
Тверские власти помогут многодетным семьям улучшить жилусловия - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© Фото : Пресс-служба Правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 1 фев – РИА Новости. В Тверской области в этом году многодетные семьи с невысоким уровнем доходов, проживающие в 16 муниципальных образованиях, смогут улучшить жилищные условия, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Во вторник на заседании регионального кабинета министров распределены субсидии муниципалитетам на эти цели.
"Многодетные семьи – это основа, перспектива развития нашей демографии. У нас в очереди находится ещё 396 семей. Проанализируем, чтобы мы могли в кратчайшие сроки реализовать их потребность в улучшении жилищных условий. Чем больше мы решаем жилищных вопросов – тем больше многодетных и молодёжи остаётся жить и трудиться на территории региона, где у них есть своя недвижимость", - сказал глава региона Игорь Руденя.
Средства предоставляются по результатам конкурсного отбора на условиях софинансирования из местного бюджета в размере не менее 20%. В 2022 году поддержку получат 24 многодетных семьи, в которых воспитываются в общей сложности 99 детей.
В прошлом году при содействии региона улучить жилищные условия смогли 25 семей, в которых воспитывается 92 несовершеннолетних ребёнка, напомнили в пресс-службе.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на совещании - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 18:13Тверская область
Субсидии на жилье за пять лет получили более 870 молодых тверских семей
 
Тверская областьИгорь РуденяОбществоЖилье
 
 
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