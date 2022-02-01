https://ria.ru/20220201/mnogodetnye-1770508441.html

Тверские власти помогут многодетным семьям улучшить жилусловия

Тверские власти помогут многодетным семьям улучшить жилусловия - РИА Новости, 01.02.2022

Тверские власти помогут многодетным семьям улучшить жилусловия

В Тверской области в этом году многодетные семьи с невысоким уровнем доходов, проживающие в 16 муниципальных образованиях, смогут улучшить жилищные условия,... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T16:15

2022-02-01T16:15

2022-02-01T16:14

тверская область

игорь руденя

общество

жилье

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ТВЕРЬ, 1 фев – РИА Новости. В Тверской области в этом году многодетные семьи с невысоким уровнем доходов, проживающие в 16 муниципальных образованиях, смогут улучшить жилищные условия, сообщает пресс-служба регионального правительства.Во вторник на заседании регионального кабинета министров распределены субсидии муниципалитетам на эти цели.Средства предоставляются по результатам конкурсного отбора на условиях софинансирования из местного бюджета в размере не менее 20%. В 2022 году поддержку получат 24 многодетных семьи, в которых воспитываются в общей сложности 99 детей.В прошлом году при содействии региона улучить жилищные условия смогли 25 семей, в которых воспитывается 92 несовершеннолетних ребёнка, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220119/subsidii-1768610658.html

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игорь руденя, общество, жилье