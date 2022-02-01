https://ria.ru/20220201/mnogodetnye-1770508441.html
Тверские власти помогут многодетным семьям улучшить жилусловия
Тверские власти помогут многодетным семьям улучшить жилусловия - РИА Новости, 01.02.2022
Тверские власти помогут многодетным семьям улучшить жилусловия
В Тверской области в этом году многодетные семьи с невысоким уровнем доходов, проживающие в 16 муниципальных образованиях, смогут улучшить жилищные условия,... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T16:15
2022-02-01T16:15
2022-02-01T16:14
тверская область
игорь руденя
общество
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770507709_209:128:996:571_1920x0_80_0_0_d3b6e376a2d20c061f7233aca766ed15.jpg
ТВЕРЬ, 1 фев – РИА Новости. В Тверской области в этом году многодетные семьи с невысоким уровнем доходов, проживающие в 16 муниципальных образованиях, смогут улучшить жилищные условия, сообщает пресс-служба регионального правительства.Во вторник на заседании регионального кабинета министров распределены субсидии муниципалитетам на эти цели.Средства предоставляются по результатам конкурсного отбора на условиях софинансирования из местного бюджета в размере не менее 20%. В 2022 году поддержку получат 24 многодетных семьи, в которых воспитываются в общей сложности 99 детей.В прошлом году при содействии региона улучить жилищные условия смогли 25 семей, в которых воспитывается 92 несовершеннолетних ребёнка, напомнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220119/subsidii-1768610658.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770507709_64:0:1237:880_1920x0_80_0_0_9831ea7778698aa98cb74d3652bc58f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, общество, жилье
ТВЕРЬ, 1 фев – РИА Новости. В Тверской области в этом году многодетные семьи с невысоким уровнем доходов, проживающие в 16 муниципальных образованиях, смогут улучшить жилищные условия, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Во вторник на заседании регионального кабинета министров распределены субсидии муниципалитетам на эти цели.
"Многодетные семьи – это основа, перспектива развития нашей демографии. У нас в очереди находится ещё 396 семей. Проанализируем, чтобы мы могли в кратчайшие сроки реализовать их потребность в улучшении жилищных условий. Чем больше мы решаем жилищных вопросов – тем больше многодетных и молодёжи остаётся жить и трудиться на территории региона, где у них есть своя недвижимость", - сказал глава региона Игорь Руденя
.
Средства предоставляются по результатам конкурсного отбора на условиях софинансирования из местного бюджета в размере не менее 20%. В 2022 году поддержку получат 24 многодетных семьи, в которых воспитываются в общей сложности 99 детей.
В прошлом году при содействии региона улучить жилищные условия смогли 25 семей, в которых воспитывается 92 несовершеннолетних ребёнка, напомнили в пресс-службе.