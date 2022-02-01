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ГУМ-Каток проводит бесплатные мастер-классы со звездами российского спорта

ГУМ-Каток проводит бесплатные мастер-классы со звездами российского спорта - РИА Новости, 01.02.2022

ГУМ-Каток проводит бесплатные мастер-классы со звездами российского спорта

16-й сезон ГУМ-Катка – это одно из ключевых событий большой новогодней истории ГУМа. ГУМ-Каток готовит множество сюрпризов и событий, среди которых яркие... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T19:22

2022-02-01T19:22

2022-02-01T19:22

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МОСКВА, 1 фев - Пресс-служба ГУМ-Катка. 16-й сезон ГУМ-Катка – это одно из ключевых событий большой новогодней истории ГУМа. ГУМ-Каток готовит множество сюрпризов и событий, среди которых яркие праздники, звездные мастер-классы и представления, которые обязательно порадуют горожан и гостей столицы. Но главная и самая особенная деталь ГУМ-Катка, отличающая его от всех других катков страны, – это незабываемая атмосфера зимней сказки в самом сердце столицы, за которой хочется возвращаться вновь и вновь.Помимо развлечений и праздничной атмосферы, ГУМ-Каток выступает и социально направленным проектом – на первые четыре сеанса по будням все желающие могут прийти за активным зимним развлечением совершенно бесплатно. Более того, катание на коньках на свежем воздухе является самым простым и доступным средством для укрепления здоровья взрослых и детей в зимний период.Конечно, программа этого сезона традиционно включает в себя одну из главных и уникальных в своем роде инициатив ГУМ-Катка – бесплатные мастер-классы со звездами российского спорта. В январе и феврале мастер-классы по фигурному катанию показывает призер Олимпийских игр Евгения Медведева. В прошедшую субботу на льду самого сказочного катка страны Евгения показала элементы фигурного катания, который сможет исполнить любой, даже начинающий фигурист! Каждую субботу на льду ГУМ-Катка мастер-классы дает Алексей Яшин, чемпион мира по хоккею. На них знаменитый спортсмен делится с участниками своими профессиональными секретами и показывает коронные приемы. Среди других героев этого года – один из сильнейших фигуристов СССР Юрий Овчинников, который проводит мастер-классы по фигурному катанию.Мастер-классы проходят несколько раз за сезон, за обновлениями можно следить на сайте. Записаться на мастер-классы можно заранее на сайте, количество мест ограничено. Участие совершенно бесплатно.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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пресс-релизы