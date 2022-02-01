https://ria.ru/20220201/lekarstva-1770518535.html
Голикова рассказала о новых сервисах в личном кабинете "Мое здоровье"
Голикова рассказала о новых сервисах в личном кабинете "Мое здоровье" - РИА Новости, 01.02.2022
Голикова рассказала о новых сервисах в личном кабинете "Мое здоровье"
Россияне смогут получать информацию о выписанных лекарствах в личном кабинете "Мое здоровье", отслеживать статус подготовки документов для проведения... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T16:52
2022-02-01T16:52
2022-02-01T16:52
здоровье - общество
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россияне смогут получать информацию о выписанных лекарствах в личном кабинете "Мое здоровье", отслеживать статус подготовки документов для проведения медико-социальной экспертизы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Она рассказала, что 31 миллион россиян воспользовались цифровыми сервисами в личном кабинете "Мое здоровье". По словам вице-премьера, самыми востребованными сервисами стали запись к врачу и вызов врача на дом через портал госуслуг, а также - информирование об оказанной медицинской помощи."В 2022 году в личном кабинете "Моё здоровье" запустим новые сервисы. Граждане, имеющие право на льготное лекарственное обеспечение, смогут получить информацию о выписанных и отпущенных лекарственных препаратах, а те, кто проходит медико-социальную экспертизу, - отслеживать статус подготовки своих документов в медицинской организации и рассмотрения их в бюро МСЭ. Результаты экспертизы также поступят на "Госуслуги", - сказала Голикова на совещании о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ.Голикова также поблагодарила россиян, которые помогли контролировать безопасность вакцинации, заполняя дневники самонаблюдения. По ее словам, это почти 14,5 миллиона человек.
https://ria.ru/20220129/vrach-1770143616.html
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здоровье - общество, россия, татьяна голикова
Голикова рассказала о новых сервисах в личном кабинете "Мое здоровье"
Голикова: россияне смогут получать информацию о выписанных лекарствах в личном кабинете
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россияне смогут получать информацию о выписанных лекарствах в личном кабинете "Мое здоровье", отслеживать статус подготовки документов для проведения медико-социальной экспертизы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она рассказала, что 31 миллион россиян воспользовались цифровыми сервисами в личном кабинете "Мое здоровье". По словам вице-премьера, самыми востребованными сервисами стали запись к врачу и вызов врача на дом через портал госуслуг, а также - информирование об оказанной медицинской помощи.
"В 2022 году в личном кабинете "Моё здоровье" запустим новые сервисы. Граждане, имеющие право на льготное лекарственное обеспечение, смогут получить информацию о выписанных и отпущенных лекарственных препаратах, а те, кто проходит медико-социальную экспертизу, - отслеживать статус подготовки своих документов в медицинской организации и рассмотрения их в бюро МСЭ. Результаты экспертизы также поступят на "Госуслуги", - сказала Голикова
на совещании о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ
.
Голикова также поблагодарила россиян, которые помогли контролировать безопасность вакцинации, заполняя дневники самонаблюдения. По ее словам, это почти 14,5 миллиона человек.