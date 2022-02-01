Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220201/lekarstva-1770518535.html
Голикова рассказала о новых сервисах в личном кабинете "Мое здоровье"
Голикова рассказала о новых сервисах в личном кабинете "Мое здоровье" - РИА Новости, 01.02.2022
Голикова рассказала о новых сервисах в личном кабинете "Мое здоровье"
Россияне смогут получать информацию о выписанных лекарствах в личном кабинете "Мое здоровье", отслеживать статус подготовки документов для проведения... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T16:52
2022-02-01T16:52
здоровье - общество
россия
татьяна голикова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1730010154_0:120:3292:1972_1920x0_80_0_0_d2a93ffcd148b21e87f83b75eaa26448.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россияне смогут получать информацию о выписанных лекарствах в личном кабинете "Мое здоровье", отслеживать статус подготовки документов для проведения медико-социальной экспертизы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Она рассказала, что 31 миллион россиян воспользовались цифровыми сервисами в личном кабинете "Мое здоровье". По словам вице-премьера, самыми востребованными сервисами стали запись к врачу и вызов врача на дом через портал госуслуг, а также - информирование об оказанной медицинской помощи."В 2022 году в личном кабинете "Моё здоровье" запустим новые сервисы. Граждане, имеющие право на льготное лекарственное обеспечение, смогут получить информацию о выписанных и отпущенных лекарственных препаратах, а те, кто проходит медико-социальную экспертизу, - отслеживать статус подготовки своих документов в медицинской организации и рассмотрения их в бюро МСЭ. Результаты экспертизы также поступят на "Госуслуги", - сказала Голикова на совещании о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ.Голикова также поблагодарила россиян, которые помогли контролировать безопасность вакцинации, заполняя дневники самонаблюдения. По ее словам, это почти 14,5 миллиона человек.
https://ria.ru/20220129/vrach-1770143616.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1730010154_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ddfc6c9bde48aa33b330d9444417fb41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, татьяна голикова
16:52 01.02.2022
 
Голикова рассказала о новых сервисах в личном кабинете "Мое здоровье"

Голикова: россияне смогут получать информацию о выписанных лекарствах в личном кабинете

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россияне смогут получать информацию о выписанных лекарствах в личном кабинете "Мое здоровье", отслеживать статус подготовки документов для проведения медико-социальной экспертизы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она рассказала, что 31 миллион россиян воспользовались цифровыми сервисами в личном кабинете "Мое здоровье". По словам вице-премьера, самыми востребованными сервисами стали запись к врачу и вызов врача на дом через портал госуслуг, а также - информирование об оказанной медицинской помощи.
"В 2022 году в личном кабинете "Моё здоровье" запустим новые сервисы. Граждане, имеющие право на льготное лекарственное обеспечение, смогут получить информацию о выписанных и отпущенных лекарственных препаратах, а те, кто проходит медико-социальную экспертизу, - отслеживать статус подготовки своих документов в медицинской организации и рассмотрения их в бюро МСЭ. Результаты экспертизы также поступят на "Госуслуги", - сказала Голикова на совещании о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ.
Голикова также поблагодарила россиян, которые помогли контролировать безопасность вакцинации, заполняя дневники самонаблюдения. По ее словам, это почти 14,5 миллиона человек.
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
29 января, 18:22Распространение коронавируса
Депздрав Москвы рассказал, кто может вызвать врача на дом
 
Здоровье - ОбществоРоссияТатьяна Голикова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала