https://ria.ru/20220201/lekarstva-1770452668.html

Липецкие власти выделили деньги на бесплатные лекарства больным COVID

Липецкие власти выделили деньги на бесплатные лекарства больным COVID - РИА Новости, 01.02.2022

Липецкие власти выделили деньги на бесплатные лекарства больным COVID

Власти Липецкой области выделили из регионального бюджета 12 миллионов рублей на оплату лекарств больным COVID-19 в январе 2022 года, господдержку получили 4648 РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T12:08

2022-02-01T12:08

2022-02-01T12:08

липецкая область

липецкая область

здоровье - общество

игорь артамонов

россия

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ЛИПЕЦК, 1 фев – РИА Новости. Власти Липецкой области выделили из регионального бюджета 12 миллионов рублей на оплату лекарств больным COVID-19 в январе 2022 года, господдержку получили 4648 жителей Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, всего на эти цели в текущем году область направит почти 116 миллионов рублей.В региональном управлении здравоохранения уточнили, что перечень бесплатных препаратов сформирован в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России. В него включены различные эффективные противовирусные препараты, антикоагулянты, при необходимости – жаропонижающие средства. Показания по препаратам определяет врач в соответствии состоянием больного.

https://ria.ru/20220128/stroyka-1769917334.html

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липецкая область, здоровье - общество, игорь артамонов, россия