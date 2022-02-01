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Липецкая область
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Липецкие власти выделили деньги на бесплатные лекарства больным COVID
Липецкие власти выделили деньги на бесплатные лекарства больным COVID - РИА Новости, 01.02.2022
Липецкие власти выделили деньги на бесплатные лекарства больным COVID
Власти Липецкой области выделили из регионального бюджета 12 миллионов рублей на оплату лекарств больным COVID-19 в январе 2022 года, господдержку получили 4648 РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T12:08
2022-02-01T12:08
липецкая область
липецкая область
здоровье - общество
игорь артамонов
россия
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ЛИПЕЦК, 1 фев – РИА Новости. Власти Липецкой области выделили из регионального бюджета 12 миллионов рублей на оплату лекарств больным COVID-19 в январе 2022 года, господдержку получили 4648 жителей Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, всего на эти цели в текущем году область направит почти 116 миллионов рублей.В региональном управлении здравоохранения уточнили, что перечень бесплатных препаратов сформирован в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России. В него включены различные эффективные противовирусные препараты, антикоагулянты, при необходимости – жаропонижающие средства. Показания по препаратам определяет врач в соответствии состоянием больного.
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липецкая область, здоровье - общество, игорь артамонов, россия
12:08 01.02.2022
 

Липецкие власти выделили деньги на бесплатные лекарства больным COVID

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЛИПЕЦК, 1 фев – РИА Новости. Власти Липецкой области выделили из регионального бюджета 12 миллионов рублей на оплату лекарств больным COVID-19 в январе 2022 года, господдержку получили 4648 жителей Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, всего на эти цели в текущем году область направит почти 116 миллионов рублей.
"В сложной эпидемиологической ситуации государственная поддержка необходима нашим гражданам. И если ситуация по заболеваемости будет усугубляться, мы готовы предпринять все необходимые меры, чтобы помочь людям", - сказал Артамонов.
В региональном управлении здравоохранения уточнили, что перечень бесплатных препаратов сформирован в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России. В него включены различные эффективные противовирусные препараты, антикоагулянты, при необходимости – жаропонижающие средства. Показания по препаратам определяет врач в соответствии состоянием больного.
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Липецкая областьЛипецкая областьЗдоровье - ОбществоИгорь АртамоновРоссия
 
 
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