https://ria.ru/20220201/lavrov-1770578810.html
МИД опубликовал текст послания Лаврова коллегам из западных стран
МИД опубликовал текст послания Лаврова коллегам из западных стран - РИА Новости, 01.02.2022
МИД опубликовал текст послания Лаврова коллегам из западных стран
Сайт МИД России опубликовал текст послания министра иностранных дел Сергея Лаврова коллегам из США, Канады и других стран по тематике неделимости безопасности,... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T21:44
2022-02-01T21:44
2022-02-01T23:01
россия
европа
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Сайт МИД России опубликовал текст послания министра иностранных дел Сергея Лаврова коллегам из США, Канады и других стран по тематике неделимости безопасности, направленного 28 января."Вам хорошо известно, что Россия всерьез обеспокоена ростом военно-политической напряженности в непосредственной близости от ее западных границ", — сообщается в письме.Как отметил глава ведомства, "показательно, что в комментариях о готовности развивать диалог об архитектуре безопасности в Европе представители Запада старательно избегают упоминания Хартии европейской безопасности и Астанинской декларации"."Так дело не пойдет. Смысл договоренностей о неделимости безопасности заключается в том, что безопасность либо одна для всех, либо ее нет ни для кого", — напомнил Лавров.При этом западные страны продолжают выдергивать из документов только нужные им позиции, подчеркнул дипломат. Причиной этого он назвал курс на "безответственное расширение НАТО".Лавров отметил, что без внесения ясности в этот вопрос невозможно обеспечить баланс интересов, закрепленный в документах саммитов в Стамбуле и Астане."Ожидаем оперативной реакции. Она не должна занять много времени — ведь речь идет о прояснении понимания, на основе которого ваш президент (премьер) подписал соответствующие обязательства", — говорится в тексте.В конце глава дипломатического ведомства выразил надежду на то, что страны ответят на это послание "в национальном качестве", поскольку упомянутые обязательства государства принимали на себя индивидуально, а не в составе блока.
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россия, европа, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, сша, канада
21:44 01.02.2022 (обновлено: 23:01 01.02.2022)
МИД опубликовал текст послания Лаврова коллегам из западных стран
МИД опубликовал текст послания Лаврова по вопросам безопасности коллегам из западных стран
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости.
Сайт МИД России опубликовал
текст послания министра иностранных дел Сергея Лаврова коллегам из США, Канады и других стран по тематике неделимости безопасности, направленного 28 января.
"Вам хорошо известно, что Россия
всерьез обеспокоена ростом военно-политической напряженности в непосредственной близости от ее западных границ", — сообщается в письме.
Как отметил глава ведомства, "показательно, что в комментариях о готовности развивать диалог об архитектуре безопасности в Европе
представители Запада старательно избегают упоминания Хартии европейской безопасности и Астанинской декларации".
"Так дело не пойдет. Смысл договоренностей о неделимости безопасности заключается в том, что безопасность либо одна для всех, либо ее нет ни для кого", — напомнил Лавров.
При этом западные страны продолжают выдергивать из документов только нужные им позиции, подчеркнул дипломат. Причиной этого он назвал курс на "безответственное расширение НАТО".
"Мы хотим получить четкий ответ на вопрос о том, как наши партнеры понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности", — сказал министр.
Лавров отметил, что без внесения ясности в этот вопрос невозможно обеспечить баланс интересов, закрепленный в документах саммитов в Стамбуле и Астане.
"Ожидаем оперативной реакции. Она не должна занять много времени — ведь речь идет о прояснении понимания, на основе которого ваш президент (премьер) подписал соответствующие обязательства", — говорится в тексте.
В конце глава дипломатического ведомства выразил надежду на то, что страны ответят на это послание "в национальном качестве", поскольку упомянутые обязательства государства принимали на себя индивидуально, а не в составе блока.