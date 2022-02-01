https://ria.ru/20220201/lavrov-1770578810.html

МИД опубликовал текст послания Лаврова коллегам из западных стран

МИД опубликовал текст послания Лаврова коллегам из западных стран - РИА Новости, 01.02.2022

МИД опубликовал текст послания Лаврова коллегам из западных стран

Сайт МИД России опубликовал текст послания министра иностранных дел Сергея Лаврова коллегам из США, Канады и других стран по тематике неделимости безопасности,... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T21:44

2022-02-01T21:44

2022-02-01T23:01

россия

европа

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

сша

канада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764923083_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_57195e25959c434f44cdf546a194f3f7.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Сайт МИД России опубликовал текст послания министра иностранных дел Сергея Лаврова коллегам из США, Канады и других стран по тематике неделимости безопасности, направленного 28 января."Вам хорошо известно, что Россия всерьез обеспокоена ростом военно-политической напряженности в непосредственной близости от ее западных границ", — сообщается в письме.Как отметил глава ведомства, "показательно, что в комментариях о готовности развивать диалог об архитектуре безопасности в Европе представители Запада старательно избегают упоминания Хартии европейской безопасности и Астанинской декларации"."Так дело не пойдет. Смысл договоренностей о неделимости безопасности заключается в том, что безопасность либо одна для всех, либо ее нет ни для кого", — напомнил Лавров.При этом западные страны продолжают выдергивать из документов только нужные им позиции, подчеркнул дипломат. Причиной этого он назвал курс на "безответственное расширение НАТО".Лавров отметил, что без внесения ясности в этот вопрос невозможно обеспечить баланс интересов, закрепленный в документах саммитов в Стамбуле и Астане."Ожидаем оперативной реакции. Она не должна занять много времени — ведь речь идет о прояснении понимания, на основе которого ваш президент (премьер) подписал соответствующие обязательства", — говорится в тексте.В конце глава дипломатического ведомства выразил надежду на то, что страны ответят на это послание "в национальном качестве", поскольку упомянутые обязательства государства принимали на себя индивидуально, а не в составе блока.

https://ria.ru/20220201/zapad-1770359454.html

россия

европа

сша

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, европа, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, сша, канада